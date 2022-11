Una veintena de agricultores de Lleida reclaman las ayudas por la nevada Filomena al Govern

LLEIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de agricultores y algunos alcaldes de Lleida se ha concentrado este viernes en la sede de la Conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de Lleida para reclamar las ayudas de la Generalitat por los daños de la nevada del temporal Filomena en enero de 2021 y protestar por los expedientes que han sido denegados.

El presidente de Asaja Lleida, Pere Roqué, ha asegurado en declaraciones a los medios que de los 4,8 millones que había presupuestado la Conselleria "solo se han cobrado unos 900.000 euros".

El afectado Miquel María ha contado que fue precisamente en su finca donde la consellera Teresa Jordà visitó los daños del temporal y que él no ha percibido ayudas: "Soy de los que no he cobrado nada y hoy compañeros con menos afectación han cobrado cantidades de 13.000, 16.000 y 20.000 euros", ha afirmado.

El alcalde una de las poblaciones más afectadas, Bovera, Óscar Acero, ha afirmado que, de los 512 expedientes presentados, la Conselleria ha aprobado 171 y denegado 341 y ha considerado que "eso es indignante porque cuando hay una nevada nieva en todo el pueblo igual".

Por su parte, el director de los Servicios Territoriales de la Conselleria en Lleida, Ferran de Noguera, ha señalado que algunos recursos están pendientes de resolución: "Se van resolviendo desde los servicios centrales, me consta que no todos los recursos están resueltos.