La vertical Food&Drinks de CaixaBank cumple 5 años con más de 116.000 establecimientos

Food&Drinks - CAIXABANK

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Food&Drinks, la vertical de restauración de CaixaBank, cumple cinco años desde su lanzamiento con un crecimiento del 30% en número de clientes y, así, la entidad supera los 116.000 establecimientos de este segmento, con un crecimiento medio superior al 5% anual.

Este crecimiento ha llevado a que el 35% de la facturación de estos comercios (25,5% en 2020) se canalice a través de CaixaBank, informa en un comunicado este martes.

CaixaBank creó Food&Drinks en febrero de 2021 para especializar su negocio con bares, restaurantes y cafeterías, y en cinco años ha firmado más de 100.000 operaciones por un volumen superior a 2.500 millones de euros.

El desarrollo de Food&Drinks responde a la creciente relevancia económica del sector de la restauración en España, un "ámbito clave" por su contribución al empleo, al turismo y al dinamismo empresarial.

SOCIO DEL SECTOR

En este contexto, CaixaBank ha ido fortaleciendo su presencia con una "propuesta integral que va más allá de la financiación".

Con esta evolución, el banco refuerza su papel como socio financiero del sector, "en un entorno marcado por la digitalización, la necesidad de eficiencia y la transformación de los modelos de negocio en la restauración".

Además, en el marco de este quinto aniversario, CaixaBank ha impulsado el libro 'Restaurantes Singulares', una publicación que pone en valor proyectos de restauración de diferentes puntos de España por su propuesta gastronómica, su trayectoria empresarial y su capacidad de adaptación a los nuevos retos del sector.