Vilagrà reitera que los fondos EU "se deben pactar" en el marco de la comisión bilateral

La consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha asegurado este miércoles que el Govern tiene claro que los fondos europeos Next Generation EU "se deben pactar" en el marco de la comisión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat de este lunes porque es un aspecto central de economía de primer nivel, y a pesar de que el Ejecutivo español quiera que se trate en otras reuniones.

Así lo ha indicado este lunes en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, el día en que se reúne la comisión bilateral después de tres años de no hacerlo y donde se espera que el Govern pida 56 traspasos que cree pendientes, entre ellos la gestión del Aeropuerto de El Prat de Barcelona, inversiones en Rodalies, competencias de la Seguridad Social, más funciones para los Mossos o la gestión de becas educativas.

El encuentro se celebra tres dias después de la cumbre de presidentes autonómicos de Salamanca, donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez abordó con las comunidades los Next Generation, pero Catalunya fue la única comunidad que no participó de la reunión al declinar el presidente Pere Aragonès la invitación.

La consellera ha destacado que, a pesar de que no se encuentre en el orden del día oficial de la reunión de este lunes, se expondrá la propuesta de la Generalitat sobre el reparto de los fondos.

También ha dicho que Catalunya ha demostrado "sobradamente" la buena gestión de los fondos europeos en múltiples convocatorias con proyectos transformadores en digitalización y sostenibilidad y que debe poder gestionar los máximos posibles, por lo que el Gobierno debería potenciar la capilaridad del territorio para que la inversión llegue a todas las áreas y empresas.

Vilagrà ha explicado también que existen muchos temas encima de la mesa, que van desde temas de infraestructuras hasta de ocupación: "Tenemos muchos deberes y queremos un ritmo de trabajo intenso para tener todos los traspasos lo antes posible".

Y ha añadido que lo importante es que los acuerdos políticos se lleguen a ejecutar porque a menudo ha ocurrido que el engranaje burocrático y la valoración económica han llevado a una muy lenta ejecución, pero que esta vez "no se dejará pasar ni una".

Sobre la conferencia de presidentes del pasado viernes en Salamanca a la que no acudió Aragonès, la consellera ha reivindicado que "no había documentos ni trabajo de fondo", por lo que se decidió no asistir.

Sobre el proyecto de ley auydiovisual, ha indicado que "preocupa" porque hay mucho en juego con el catalán.

De acuerdo a las declaraciones de la nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, de que el independentismo "debería haber aprendido la lección" ha señalado que la única lección vendrá de lo que digan los ciudadanos en las urnas.

Preguntada por si se va a hablar de los avales del Institut Català de Finances (ICF) para pagar la fianza del Tribunal de Cuentas en la reunión de este lunes, ha asegurado que "se quiere separar completamente" de los temas que se van a tratar porque entra en la resolución del conflicto político que quieren abordar en la mesa de diálogo de septiembre entre los máximos representates políticos del Estado y de Catalunya.