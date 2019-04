Virginie Despentes: "En Francia tenemos amor por el libro pero no una fiesta como ésta"

Publicado 23/04/2019 13:19:05 CET

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora y realizadora francesa Virginie Despentes se ha lanzado a firmar libros en Barcelona este martes de Sant Jordi, una celebración que ha asegurado que le encanta y siempre intenta no perderse: "En Francia tenemos amor por el libro, pero no una fiesta como ésta. No conozco otra igual".

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que es la primera Diada en la que firma, y le ha sorprendido que tiene unos lectores "super simpáticos" que le transmiten mucha emoción, y entre los que hay muchas mujeres que se ven reconocidas en el feminismo que reflejan sus libros.

Además de firmar títulos como su trilogía 'Vernon Subutex' y su primera novela 'Fóllame', que la lanzó a la fama y se convirtió en película, muchos le piden firmas de su libro 'Teoría King Kong', que ha tenido mucho éxito en España: "Es el país en el que se ha leído más", ha celebrado Despentes, que actualmente reside entre Francia y Barcelona.