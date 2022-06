Las voces de Brittany Howard y Lorde abren el segundo viernes del Primavera Sound

La noche empieza con otras exhibiciones de talento femenino a cargo de Courtney Barnett y Rigoberta Bandini

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Primavera Sound ha inaugurado su segundo viernes en el Parc del Fòrum de Barcelona con el poder de las voces de mujeres como Alynda Segarra liderando el grupo de folk Hurray for the Riff Raff, así como la australiana Courtney Barnett, el blues y soul Brittany Howard y el pop de Lorde.

Brittany Howard, vocalista principal y guitarrista de las bandas de rock Alabama Shakes y Thunderbitch, ha aparecido en el escenario acompañada de una poderosa banda y dos enérgicos coristas junto a los que ha repasado algunos de los temas de su último disco 'Jaime' (2019), como 'Georgia' y 'He loves me'.

Los asistentes han bailado a un mismo son cuando ha versionado 'Your love keeps lifting me higher and higher' de Jackie Wilson y, en una constante exhibición de talento y energía también como guitarrista, ha seguido con 'Baby', 'Tomorrow' y '13th Century Metal'.

Ha sellado su actuación con los bises 'Short and sweet' y 'History repeats' antes de despedirse por todo lo alto con una versión de 'Revolution', himno de Nina Simone, que ha sido coreada por los asistentes, tanto los entregados en las primeras filas como los que iban llegando progresivamente al recinto.

Ya llegada la noche, Lorde ha tomado otro de los escenarios principales del festival y ha alzado el vuelo con 'The path' para calentar los motores de un público cada vez más entregado a medida que ha entonado otros destacados de su repertorio, como 'Homemade dynamite', 'Buzzcut season' y 'Ribs'.

La neozelandesa ha dejado para el final de su actuación uno de sus temas más conocidos, la gran esperada 'Royals', seguida por 'Supercut', 'Perfect places' y la melódica 'Teams' antes de poner punto y final con 'Green light'.

Paralelamente, Rigoberta Bandini ha conquistado otro escenario del recinto con el que ha sido su segundo concierto esta edición, y ha hecho vibrar al público con sus himnos 'Perra', 'In Spain we call it soledad', 'Too many drugs' y la ineludible 'Ay mamá'.

A diferencia de su concierto la semana pasada, este viernes el público ha podido disfrutar de su nueva canción, 'A todos mis amantes', una balada íntima dedicada a sus exparejas que pese a haberla publicado hace tan solo tres días ha sido coreada y bailada por el público.

Esta noche, en la que el festival espera reunir por segundo día consecutivo a 80.000 personas, seguirá de la mano de los muy esperados The Strokes, que ofrecerán su primer concierto esta edición tras cancelar el programado por la semana pasada, y le cogerán el testigo Chet Faker, The Jesus and Mary Chain, M.I.A y The Smile, entre muchos otros.