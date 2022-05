Vox afirma que llevó la ley del catalán al CGE para "poner trabas a esta tomadura de pelo"

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha afirmado este que su partido ha llevado al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la proposición de ley sobre el catalán, pactada por PSC, ERC, Junts y los comuns, para "poner trabas a esta tomadura de pelo".

Lo ha dicho este lunes en una entrevista en Ràdio 4 y La 2, recogida por Europa Press, en la que ha criticado a estos cuatro partidos haber llegado a este acuerdo, que cree que debe pararse porque es una "tropelía, una ilegalidad y una forma de hacer trampa con las leyes".

Ha asegurado que, aunque el CGE "es un órgano consultivo que no sirve de nada, puede paralizar esta tropelía del derecho de los catalanes de poder tener algo de español en las aulas con una asignatura más", según prevé la sentencia del 25% de castellano del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

MUNICIPALES

Preguntado por si se presentará a las elecciones municipales por Barcelona, después de que haya sonado su nombre como posible candidato, Garriga ha dicho que no lo saben aún porque se debe iniciar un proceso de propuestas al Consejo Ejecutivo Nacional de Vox, aunque no lo ha descartado.

"A mí Barcelona me gusta mucho, pero por ahora me encanta estar en el Parlament defendiendo nuestras ideas. Lo que sí que sé seguro es que Vox presentará candidatura (por Barcelona)", ha añadido.

Por último, ha acusado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de ser indepedentista: "Yo creo que lo es. No habla nunca de España, no está orgullosa de la patria común y no respeta el español".