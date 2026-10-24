Vox en Catalunya centra la campaña en la prioridad nacional, la desburocratización e inmigración

El cabeza de lista para las elecciones generales de Vox por Barcelona, Juanjo Aizcorbe - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del partido en el Parlament, Joan Garriga, y el cabeza de lista para las elecciones generales de Vox por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, han remarcado este sábado la importancia los comicios del 29 de noviembre y han centrado la campaña electoral en la prioridad nacional, la desregulación y desburocratización y la "remigración".

Lo han dicho en una atención a los medios desde Barcelona, en la que tanto Garriga como Aizcorbe han llamado a la movilización para que la formación consiga un gran resultado en unos comicios en los que Aizcorbe ha augurado que Vox aspira en Barcelona a sacar "los mejores" resultados posibles.

Sobre la prioridad nacional, el cabeza de lista por Barcelona ha afirmado que "los de casa han de estar los primeros" en las listas de ayudas a la vivienda, las escuelas o sanidad, mientras que Garriga ha insistido en que los recursos públicos de la administración pública deben ser prioritarios tanto para los catalanes como el conjunto de los españoles.

Respecto a la desregulación, Garriga ha defendido acabar con la burocracia y una fiscalidad y que califica de asfixiante en Catalunya "para hacer posible que la vida sea más fácil" a la ciudadanía, una idea que Aizcorbe ha compartido añadiendo que se deben facilitar los trámites a colectivos como los autónomos o los agricultores.

En cuanto a la inmigración, el portavoz ha pedido su control y la expulsión de quienes delinquen, "que son ilegales y a aquellos islamistas que vienen a imponer sus ideas", lo que Aizcorbe ha suscrito y ha abogado por también deportar a aquellos migrantes que considera que viven de las ayudas sociales.