Vox nombra a Mulleras, Villafranca y de la Fuente candidatos por Girona, Lleida y Tarragona

Archivo - El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga
Archivo - El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 22 octubre 2026 11:35
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BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha situado a Ignasi Mulleras, a Rafael Villafranca y a Jordi de la Fuente como cabezas de lista al Congreso por Girona, Lleida y Tarragona, respectivamente, para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, ha informado el partido este jueves.

Mulleras es actualmente concejal en el Ayuntamiento de Roses (Girona); Villafranca es diputado en el Parlament, y de la Fuente es el secretario general del sindicato vinculado a Vox, Solidaridad; se unen a Juanjo Aizcorbe, que volverá a liderar la de Barcelona tal y como anunció este miércoles el partido.

Vox consiguió dos escaños en las últimas generales en Catalunya, los dos en la provincia de Barcelona.

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