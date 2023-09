Woody Allen abrirá el 55 Voll Damm Festival de Jazz de Barcelona, que premiará a Michel Camilo

Actuarán Chucho Valdés y Andrea Motis y el Retrato de Artista se dedicará a Horacio Fumero



BARCELONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 55 Voll Damm Festival de Jazz de Barcelona se abrirá el lunes 18 y el martes 19 de septiembre con dos conciertos del cineasta Woody Allen and His New Orleans Jazz Band, en una edición que también contará con Michel Camilo, Chucho Valdés, Joshua Redman, Andrea Motis, Sergio Mendes, Miguel Poveda, Richard Bona, Clara Peya y Ron Carter.

El pianista dominicano Michel Camilo tocará en un concierto a dúo con el menorquín Marco Mezquida y recibirá la Medalla de Oro del Festival, mientras que el contrabajista Horacio Fumero será el protagonista del Retrato de Artista, con cinco conciertos diferente con músicos como su hija Lucía, Ignasi Terraza, Rita Payés, Xavi Torres, Pedro Javier González y Bill McHenry, entre otros, informa este miércoles el festival en un comunicado.

El festival volverá al Moll de la Fusta el 25 de septiembre con Jazz & Food, una programación gratuita que contará con Dàmaris Gelabert, Sant Andreu Dixie Band, The Big Easy & Crew, Raúl Rodríguez 3F Power Trio, Liceu Blam Collective y Muv, y el 28 de septiembre en los cines Yelmo Comedia el director Fernando Trueba y el dibujante Javier Mariscal presentarán la película 'Dispararon al pianista'.

Andrea Motis regresará al Palau de la Música con su proyecto junto a la Camerata Conservatori Liceu, Miguel Poveda actuará en solitario en el Auditori del Fòrum y junto a Tomatito Sexteto en el Palau de la Música para recordar a Camarón de la Isla.

La serie flamenco De Cajón! propondrá ocho conciertos entre los que figuran Rosario, José Mercé, Miguel Poveda, Tomatito, María José Llergo, Dani de Morón, el espectáculo Así canta Jerez en Navidad y Alejandro Hurtado.

El Conservatori del Liceu será la sede de una programación de conciertos y clases magistrales a cargo de Kenny Barron, Yonathan Avishai-Omer Avital, Chis Potter Circuits Trio, Sylvie Courvoisier-Mary Halvorson, Joel Ross, Dave Douglas, Liceu Gran Ensemble, Aaron Parks y el cuarteto Colina-Sanz-Serrano-Piraña.

Entre los artistas catalanes figuran la Rufaca Folk Jazz Orchestra y la Big Band Jazz Maresme, que compartirán cartel en la Nit de les Big Bands, la Sant Andreu Jazz Band, que presentará en el Palau de la Música su disco dedicado a la música brasileña, así como Josep Mas, Kitflus y Carles Benavent.

FINESTRES

El festival recupera la serie Finestres con música más allá del jazz, con conciertos de Bebe en solitario, el pianista Sofiane Pamart y el proyecto 'Un país para escucharlo', coliderado por Ariel Rot y Kiko Veneno.

Otras propuestas del festival serán Bebel Gilberto, en un homenaje a su padre Joâo Gilberto, el pianista Marco Mezquida y su proyecto 'Tornado', el final de la gira de homenaje a Stéphane Grappelli concebido por la violinista Èlia Bastida, la portuguesa Maro y el encuentro de Paquito d'Rivera con la Banda Municipal de Barcelona.