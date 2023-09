Woody Allen repasa estándares del jazz ante 1.500 personas en el Teatre Tívoli de Barcelona

Han sonado canciones como 'Corina Corina', 'Ice cream' y 'The old rugged cross'

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Woody Allen and His New Orleans Jazz Band han repasado estándares del jazz ante unas 1.500 personas en el concierto de apertura del 55 Voll Damm Festival de Jazz de Barcelona en el Teatre Tívoli.

Ante un público entregado de antemano al cineasta en cada una de sus intervenciones con el clarinete, el septeto ha repasado una quincena de estándares del jazz: "Siéntense y relájense", ha pedido el cineasta tras la segunda canción del concierto.

Han sonado durante la hora y media de concierto canciones como 'Corina Corina', 'Ice cream', 'Red wing', 'I can't escape from you', 'Girls go crazy' y 'The old rugged cross', entre otras.

Con pantalón caqui, camisa azul y las piernas cruzadas, Woody Allen, a sus 87 años, ha ido compartiendo protagonismo con el resto de integrantes de la banda, a los que ha presentado en un momento del concierto.

Allen ha estado acompañado de Conal Fowkes al piano y dirección musical, Simon Wettenhall a la trompeta y dirección musical, Brian Nalepka al contrabajo, Kevin Dorn a la batería, Jerry Zigmont al trombón y Josh Dunn al banjo.

Woody Allen ha remarcado antes del bis el "gran placer" de volver a Barcelona y poder tocar junto a su banda de nuevo en la capital catalana.

El director de 'Annie Hall' volvía con este concierto a Barcelona tras su último paso por el Festival Jardins Pedralbes en 2019.

El cineasta, que ha aprovechado su estancia en Barcelona para presentar también la película 'Golpe de suerte', repetirá actuación este martes en el mismo recinto, en lo que son sus únicas actuaciones en España.