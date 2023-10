Los XI Premis Vinari reconocen a L’Etern 2018 (Acústic Celler) y El Corral Cremat 2012 (Albet i Noya)

Josep Maria Puiggròs (Icea), galardonado por su trayectoria profesional

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los XI Premis Vinari 2023 han concedido sus galardones principales a L'Etern 2018 (Acústic Celler, de DOQ Priorat) como mejor vino catalán y a El Corral Cremat 2012 (Albet i Noya, de Clàssic Penedès) como mejor espumoso catalán.

El Teatre Casal de Vilafranca del Penedès acogió el viernes por la noche la entrega de premios durante un acto presentado por el actor y humorista Pep Plaza, informan en un comunicado el organizador, el diario digital vadevi.

L'Etern 2018 tiene 75% de carinyena y 25% de garnacha, de unas viñas viejas de entre 70 y 95 años, y El Corral Cremat 2012 es un espumoso con 100% xarel·lo que supera los 100 meses de crianza.

GALARDONES

Los premios son: Blanco joven: 'Prohom Experientia Blanc Eco 2022', Celler Coma d'en Bonet (DO Terra Alta); Rosado joven: 'Mallolet Rosat 2022', Roig Parals (DO Empordà); Tinto joven: 'L'Heravi 2022', Vinyes d'en Gabriel (DO Montsant).

Espumoso joven: 'Cygnus Albireo Brut 2021', Ú Més Ú (DO Cava); Espumoso rosado joven: 'Fest Brut Rosat Organic 2021', Vallformosa (DO Cava); Brisado: 'Contrapàs Blanc 2022', de Vinyes dels Aspres (DO Empordà); Blanco con crianza: 'Artigas Blanc 2020', Celler Mas Alta (DOQ Priorat).

Tinto con crianza: 'Mas de La Rosa Gran Vinya Classificada 2021', Vall Llach (DOQ Priorat); Tinto de guarda: 'Etern 2018', Acústic Celler (DOQ Priorat).

Espumoso Rosado Reserva: 'Vilarnau Rosé Delicat Reserva Organic 2020, Caves Vilarnau' (DO Cava); Espumoso Blanco Reserva: Microtiraje 7: 'Trepat Brut Nature Reserva 2020', Caves Maria Rigol Ordi (DO Cava); Espumoso Blanco Gran Reserva: 'Rimarts Brut Nature Gran Reserva 2018', Caves Rimarts (DO Cava); Espumoso Blanco de Larga Crianza: 'El Corral Cremat 2012', Albet i Noya (Clàssic Penedès); Dulce, rancio o de postres: 'Pansal del Calàs 1998', Celler de Capçanes (DO Montsant).

PREMIOS ESPECIALES

En cuanto a los galardones especiales, el 'Premi Vinari Euroselecció Riedel a la Trajectòria Professional Món del Vi' ha sido para Josep Maria Puiggròs, socio fundador de la Institució Catalana d'Estudis Agraris (Icea).

El 'Premi Vinari Nissan al Millor Projecte Ecològic' ha recaído en Vinyes Domènech, el 'Premi Vinari Nieves Energía al Millor Celler' en Castell d'Or, el 'Premi Vinari Agbar a la Millor Iniciativa de Recuperació de vinya en Familia Torres, el 'Premi Vinari Turisme de Barcelona a la Millor Iniciativa de Promoció del Territori' en La Ruta del Trepat, el 'Premi Vinari Wine Palace a les millors Xarxes Socials' en el Celler Carol Vallès y el 'Premi Vinari Gràfiques Varias a la Millor Etiqueta' en Astronòmic (Celler Montsec).