Zapatero pide a gobiernos y empresas incluir políticas de igualdad como "lo más transformador"

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este jueves que los gobiernos y las empresas deben incorporar las políticas de igualdad de género como "lo más transformador", si se quiere que el siglo XXI supere a la segunda mitad del siglo XX, en sus palabras.

Lo ha dicho este jueves en el debate telemático 'La mujer y los conflictos culturales en el mundo' de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), organizada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) del miércoles al viernes.

También han intervenido el presidente de la Fundación Incyde y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; la exministra de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, Susana Malcorra, y la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grysnpan, en un acto moderado por el exalcalde de Barcelona Joan Clos.

"No sirve con no ser machista y no aceptar ninguna actitud machista, hay que ser antimachista", ha añadido Zapatero, y ha sostenido que esta igualdad debe estar en el 'core' de los derechos humanos.

POLÍTICAS PÚBLICAS

La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, también ha participado en un acto previo este jueves, en el marco de la BWAW, donde ha defendido que los procesos de transformación hacia la inclusión y paridad requieren de fuertes políticas públicas.

Algo que Bonet ha subrayado, ya que considera que hay que tener una actitud proactiva: "Es evidente que las políticas públicas tienen que incidir, como las cuotas famosas, efectivamente hay que hacer todo lo posible para que la igualdad de oportunidades sea cada vez más".

Malcorra ha advertido de la presión que sufre actualmente el feminismo por parte de "una coalición de distintas vertientes religiosas y conservadoras", y ha suscrito la necesidad de ser proactivos ante lo que considera un cuestionamiento de los derechos de las mujeres.

Grysnpan ha apuntado que hay que evitar caer en la complacencia porque según ella hay intereses creados activamente trabajando en contra de los ideales feministas, y ha lamentado que la crisis derivada de la pandemia ha afectado más a las mujeres y haya ocasionado retrocesos.

"Tenemos que hacer un esfuerzo mayor para evitar que estos retrocesos sean permanentes", ha añadido Grysnpan.

DESIGUALDADES Y EUROPA

Zapatero ha advertido de que ha habido una derechización de la derecha económica en los últimos 30 años y ha apostado por un cambio de políticas que se oriente a una mayor redistribución.

"Hay que comprometerse con algo que se llama impuestos y redistribución y, si no, veremos sociedad desestructuradas. Es uno de los grandes retos", ha sostenido.

Ha destacado además que hasta 2008 los problemas de desigualdad se centraban en las personas de más 65 años, donde las políticas públicas hicieron un énfasis, y ahora son jóvenes, mujeres y familias monoparentales lo más afectados.

Grysnpan ha asegurado que lo público es más que la administración y ha reclamado que las empresas se comprometan "mucho más" con la sociedad, mientras que Malcorra ha propuesta un nuevo pacto social.

Bonet ha señalado que Europa, a quien ha atribuido los valores sociales más adelantados del mundo, tiene un reto fundamental para defender su papel ante un mundo marcado por la confrontación entre China y Estados Unidos

"Europa tiene un papel clave en el futuro porque los valores de Europa son los que convienen al mundo, tiene que convencer al mundo de que debe ir por allí, en la economía social de mercado en Europa hay un pacto social. Esto está basado en un Estado que cumpla funciones de ser instrumento al servicio de sociedades en su conjunto y unos motores que son sus empresas", ha añadido.

Para Zapatero, hay una gran esperanza en administración Biden y éste tiene una gran responsabilidad, y ha dicho que donde se va a decidir si EEUU recupera el liderazgo y Occidente tiene las ideas claras es en la relación que marque Biden con China: "Si es de confrontación iremos a un siglo probablemente perdido".