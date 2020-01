Abiertas en Ceuta dos aulas de inmersión lingüística en español para facilitar la escolarización ordinaria de MENA

Publicado 09/01/2020 14:31:26 CET

CEUTA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) en Ceuta ha puesto en funcionamiento por primera vez en la ciudad autónoma un programa de Aulas Intensivas de Inmersión Lingüística en castellano para 40 menores extranjeros no acompañados (MENA) tutelados por la Administración autonómica con el propósito de "facilitar" su escolarización en centros ordinarios de Primaria y Secundaria.

El proyecto cuenta con diez trabajadores contratados expresamente a tal efecto en el marco del Plan de Empleo 2019-2020 de la Administración General del Estado, que permitirá atender las dos aulas que permanecerán abiertas hasta el 30 de junio con 7 maestros, dos educadores sociales y un técnico en Actividades Físicas y Deportivas.

El programa se estructurará en "tres niveles", según ha explicado el director provincial de Educación, Javier Martínez, en declaraciones a Europa Press. El primero, para estudiantes "recién incorporados que presenten un nivel nulo o muy bajo de competencia lingüística en español" con el fin de que alcancen "un nivel básico de castellano que les permita seguir avanzando en su formación y relacionarse con sus iguales y profesorado en lengua española".

Los destinatarios del segundo serán quienes completen con éxito el anterior o ya posean una destreza superior a la A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Por último, con el fin de propiciar el tránsito a Secundaria de los adolescentes foráneos con esa edad, en sus grupos de referencia se agruparán las materias en distintos ámbitos de conocimiento: de Comunicación; Social y Científico Tecnológico. Las horas destinadas a Lengua, Matemáticas o Ciencias serán las establecidas "de manera colegiada" por el equipo docente responsable.

El Área de Menores de la Ciudad Autónoma ha solicitado al Ministerio "un esfuerzo" para ampliar el número de beneficiarios del programa, que en sus condiciones de partida no alcanzará ni al 10% de los más de 450 jóvenes migrantes solos que actualmente tutela la Administración regional, el máximo histórico.

La jefa de la Unidad de Programas Educativos (UPE) de la Dirección Provincial, Tula Fernández, ha asegurado que el "mayor escollo" para atender esa petición se encuentra en la falta de "espacio" disponible para abrir nuevas aulas en el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Edrissis.

Martínez ha defendido que "Ceuta debe ser una ciudad integradora, que no estigmatice", y que el Ministerio quiere ser "valiente" para la "integración" de los menores extranjeros no acompañados "porque la interculturalidad y la inclusión son un valor y una fortaleza, no una debilidad, y sin ellos no iremos por el buen camino".