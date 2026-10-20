La Armada inaugura en Melilla un monumento en memoria de los marinos caídos desde 1497

El almirante de la Flota (Alflot) de la Armada Española, José Enrique Delgado Roig, y del presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, descubren una placa en el cementerio de la Purísima Concepción - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia Naval de Melilla ha inaugurado este martes un monumento en homenaje a los marinos españoles que perdieron la vida en la defensa de la ciudad y en las campañas del norte de África desde 1497, año en el que Melilla pasó a formar parte de la Corona de Castilla tras la llegada del comendador Pedro de Estopiñán, al servicio del duque de Medina Sidonia.

El monumento, ubicado en el cementerio de la Purísima Concepción, cuenta con una placa conmemorativa con la inscripción: "En memoria de los marinos de España, hijos del Altísimo, que perdieron la vida en la defensa de Melilla y en las Campañas del Norte de África".

El descubrimiento de la placa ha corrido a cargo del almirante de la Flota (Alflot) de la Armada Española, José Enrique Delgado Roig, y del presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, en un acto al que también han asistido la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, los máximos responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como otras autoridades civiles y militares.

Durante su alocución, Delgado Roig ha destacado el vínculo histórico entre Melilla y la Armada, subrayando que la historia de ambas está "unida por un vínculo profundo tejido entre las murallas, los fuertes, las playas y ese mar Mediterráneo que ha sido al mismo tiempo camino, frontera y escenario de tantas batallas y sacrificios".

El almirante ha recordado que, durante siglos, la ciudad ha conservado la memoria de quienes combatieron en sus murallas, de quienes llegaron desde distintos lugares para servir en ella y de los marinos que encontraron frente a sus costas el último escenario de su deber.

En este sentido, ha explicado que el monumento pretende rendir homenaje tanto a los marinos cuyos nombres han llegado hasta nuestros días como a aquellos cuya identidad se perdió en los archivos, en el paso del tiempo o en la inmensidad del mar.

CINCO SIGLOS DE HISTORIA COMPARTIDA

Delgado Roig ha repasado algunos de los principales episodios históricos en los que la Armada desempeñó un papel destacado en la defensa de Melilla y en las operaciones militares desarrolladas en el norte de África.

Entre las referencias históricas ha mencionado al almirante Álvaro de Bazán, del que este año se conmemora el 500 aniversario de su nacimiento, y su papel en la lucha contra la piratería berberisca y en la recuperación del peñón de Vélez de la Gomera en 1564.

El alto mando de la Armada Española también ha recordado las actuaciones de los buques españoles durante los siglos XVIII y XIX, cuando proporcionaron alimentos, municiones y refuerzos a la ciudad, protegieron las comunicaciones marítimas y apoyaron las operaciones militares frente a las fuerzas que amenazaban la plaza.

En particular, ha aludido al levantamiento del asedio de los Cien Días y a la intervención de navíos como el San Genaro y el San José, que realizaron operaciones de fuego naval contra las posiciones que cercaban Melilla. Asimismo, ha destacado la contribución de marinos como Hidalgo de Cisneros y Barceló.

El almirante ha recordado también la actuación de la Armada durante la Guerra de Margallo, en el siglo XIX, cuando varios cruceros españoles fueron enviados al norte de África. Entre ellos figuraba el Conde de Venadito, que fondeó en Melilla en octubre y abrió fuego contra posiciones rifeñas el día 21 de ese mes ante la amenaza que se cernía sobre la ciudad.

LOS SACRIFICIOS EN LAS CAMPAÑAS DEL NORTE DE ÁFRICA

Otro de los episodios destacados por Delgado Roig durante el discurso ha sido la participación de la Armada en la evacuación y protección de posiciones costeras durante las campañas del siglo XX.

El jefe de la Flota ha recordado a los marinos de las dotaciones del crucero Princesa de Asturias y de los cañoneros Lauria y Laya que murieron mientras apoyaban la retirada de las fuerzas del Ejército de Tierra. Algunos de ellos, ha señalado, se encuentran enterrados en el cementerio de la Purísima Concepción, donde se ha inaugurado el monumento.

También ha evocado la intervención del alférez de navío Pedro Pérez de Guzmán, quien encabezó un grupo de marineros armados para rescatar a compañeros del Ejército que se encontraban acorralados en Sidi Ifni. En aquella operación resultó gravemente herido su compañero, el alférez de navío José María Lazaga, que falleció días después en Melilla y cuyos restos reposan en el Panteón de Marinos Ilustres.

El almirante ha dedicado igualmente parte de su intervención al desembarco de Alhucemas de 1925, una de las grandes operaciones anfibias de la historia militar española, en la que la Armada reunió más de un centenar de buques, entre acorazados, cruceros, destructores, transportes y embarcaciones de desembarco, además del portahidroaviones Dédalo.

La operación contó con el apoyo de la artillería naval y de la aviación embarcada, así como con la participación de la Infantería de Marina. Entre los fallecidos en las operaciones posteriores figuró el capellán de la unidad, el padre José Álvarez Tabar.

UN LUGAR DE HONOR Y MEMORIA

En la parte final de su discurso, Delgado Roig ha subrayado que, a lo largo de estos cinco siglos, la Armada ha estado presente en Melilla cuando la ciudad ha necesitado alimentos, municiones y refuerzos, cuando ha requerido apoyo artillero desde el mar y cuando ha sido necesario evacuar a militares bajo el fuego enemigo.

"Esta martes inauguramos un monumento, pero sobre todo inauguramos un lugar de honor, honra y memoria", ha afirmado, antes de insistir en que este espacio servirá para conservar el recuerdo de quienes cumplieron con su deber hasta entregar la vida por España.

El almirante ha concluido reivindicando el significado compartido del homenaje: "este monumento no pertenece solamente a la Armada, pertenece a Melilla, pertenece a España".

Finalmente, ha solicitado la intercesión de la Virgen del Carmen, patrona de la Armada, y ha cerrado su intervención con vivas a España y al Rey, secundados por los asistentes al acto.