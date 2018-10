La Comunidad Hindú de Ceuta evita visitar a la Virgen de África con Ganesh

Actualizado 14/09/2018 23:14:40 CET

CEUTA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Hindú de Ceuta ha recorrido este viernes por la tarde las calles del centro de la ciudad con una imagen de Ganesh con la que este año no ha entrado en su recorrido procesional en el Santuario de la Patrona de la ciudad autónoma, Santa María de África, para no soliviantar a la comunidad cristiana más rigorista, que estima que el dogma católico no acepta la entrada en sus templos de deidades de otras confesiones.

Según ha explicado el presidente de la Comunidad Hindú de Ceuta, Ramesh Chandiramani, a Europa Press, el Obispado de Cádiz le remitió una "nota" advirtiendo de tal principio después de que la entrada de Ganesh a la iglesia en 2017 generase una crisis que terminó con la dimisión del vicario de la ciudad autónoma, hecho que generó una gran movilización en su respaldo.

El Comité Ejecutivo de los hindúes de Ceuta, una de las cuatro comunidades religiosas tradicionales de la ciudad junto a la católica, la musulmana y la hebrea, con unos mil integrantes, acordó este año, tras trece haciéndolo, renunciar a su visita al Santuario de la Virgen de África.

En su lugar, la imagen de Ganesh ha alargado su parada en el Puente del Cristo, a escasos cien metros de la referida parroquia, para hacer el mismo ejercicio de "fe, cariño y respeto" que se ha repetido durante las últimas horas a la Patrona en el templo hindú, en la que este ejercicio se ha colocado un simpecado de la Patrona de Ceuta.

La Comunidad Hindú confía en que "en el futuro" pueda volver a visitar a la Virgen de África con Ganesh. El Obispado consideró en 2017 que la entrada al Santuario estuvo "mal" y fue "un hecho reprobable que no se debió consentir", remarcó la Diócesis en un comunicado en el que mostró "profundo dolor por este hecho lamentable que ha podido causar daño, confusión o escándalo en la comunidad cristiana" y por el que pidió "perdón" a "todos los que por esta actuación han sido heridos, escandalizados o confundidos en su fe".