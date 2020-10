El consejero andaluz de Hacienda rechaza subir impuestos por razones "ideológicas"

CEUTA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo (PP), se ha mostrado este viernes en Ceuta contrario a las subidas de impuestos "a sectores determinados" con "una visión ideológica" que plantea del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha apostado por hacer lo contrario, bajar la presión fiscal "para activar determinadas partes de la economía".

En declaraciones a los medios antes de participar en la apertura del año académico de la UGR en la ciudad autónoma, el miembro del Ejecutivo andaluz ha opinado que "subir el IVA a la concertada o el ámbito sanitario no es la vía: es momento de asumir un compromiso importante desde las cuentas públicas y de hacer justo lo contrario".

"La postura que tenemos en la Junta de Andalucía y otras regiones no es la subida de impuestos, sino buscar el equilibrio en las cuentas públicas: tenemos países como Alemania, Francia o Portugal, donde gobernando un partido de izquierdas ha reducido los impuestos, pero no se trata de bajar por bajar como un mantra, sino para activar determinadas partes de la economía, que es lo que nosotros intentamos", ha puntualizado.

Bravo ha reivindicado que "lo que tenemos que hacer es sentarnos, escuchar a todo el mundo y ver lo hacen otros países que funciona para hacer lo mismo, no subir los impuestos a sectores determinados con una visión ideológica".

El consejero también ha deseado que la reunión convocada para el próximo lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera sirva para "llegar a grandes acuerdos y responder a lo que piden los ciudadanos, con independencia de que una región esté gobernada por del PSOE, por el PP, por Podemos o por el PNV".

En ese sentido, ha advertido de que la flexibilización en la regla de gasto acordada por el Ministerio de Hacienda para las entidades locales no se extiende a las comunidades autónomas. "Nuestra situación es distinta porque no nos dejan gastar más sin control del Estado, y la posibilidad de tardar más en pagar a los proveedores tampoco se permite ni es la solución", ha indicado.

"En Andalucía queremos preparar el Presupuesto para 2021 y no lo podemos hacer porque no sabemos el entorno en el que nos movemos: si va a haber el fondo que pedimos para las necesidades básicas de sanidad y educación, si nos van a dejar déficit o no, qué pide el Gobierno de España". "Todo ese desconocimiento dificulta mucho el trabajo de las comunidades", ha lamentado.