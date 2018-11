Consejero de Educación de Ceuta dice que solo hizo una "reflexión provocadora" sobre los límites del humor y Dani Mateo

Publicado 05/11/2018 19:29:48 CET

Javier Celaya niega que plantease seriamente una "barbaridad" como "partirle la cara" e insta al humorista a visitar la ciudad

CEUTA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Ceuta, Javier Celaya (PP), ha lamentado este lunes por la tarde que se haya "magnificado" y "sacado de contexto" su "reflexión, quizá provocadora", sobre "los límites de la libertad de expresión y del humor" en relación con el sketch en el que Dani Mateo simulaba sonarse los mocos con la bandera, al hilo del que planteó qué pasaría si él llegara a "ofrecer una recompensa por la cara partida de tan magno bellaco".

"Nunca plantearía una barbaridad como pegarle a alguien y en ningún caso lo he afirmado", ha dejado claro en declaraciones a Europa Press el consejero, que el sábado en un comentario en Facebook se preguntó si sería "libertad de expresión" o "delito de odio" el que "públicamente ofreciese mil euros de mi bolsillo a quien le parta la cara" al cómico, palabras por las que el PSOE ha reclamado su cese.

El consejero, cuyo abuelo era hermano de la madre del ex presidente Mariano Rajoy, ha explicado que hizo su comentario al hilo de otro realizado por "un periodista al que conozco de la época en la que yo era profesor interino y él alumno de un instituto de Ceuta" que dijo que "a los que somos demócratas no nos queda otra que defender el derecho de Dani Mateo a hacer lo que hizo con la bandera de España".

"Él hizo una reflexión que yo básicamente comparto y yo otra sobre la libertad de expresión y el humor y si abarca ofender los sentimientos nacionales o patrióticos pero en ningún caso le deseo ningún mal a Dani Mateo y si de mí dependiera lo que haría es invitarle a conocer la realidad de Ceuta para ver si se da cuenta del despropósito de su broma", ha indicado Celaya.

El líder del PSOE Regional, Manuel Hernández, ha pedido al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que le sustituya por una persona "que forme en valores y sea congruente en su discurso con lo que representa, no que se atreva a decir una frase tan brutal como agredir a un periodista".

Su homólogo del segundo grupo de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali (Caballas), ha apuntado que "lo de Dani Mateo con la bandera no me hizo gracia pero plantear partirle cara me parece inaceptable e impresentable, sobre todo viniendo de un cargo público".