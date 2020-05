CPM afirma que el PP le ofreció una coalición para gobernar Melilla y los populares lo niegan

MELILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del principal partido del Gobierno de Melilla, Mustafa Aberchán (CPM), ha asegurado que el PP ofreció un pacto a CPM para sustituir a Eduardo de Castro (único diputado de Cs) en la Presidencia de Melilla y cambiar el Gobierno de coalición que forman PSOE, Cs y CPM. El presidente del PP, Juan José Imbroda, ha negado que haya propuesto una coalición CPM-PSOE y acusa a Mustafa Aberchán de ser "un mentiroso patológico".

Aberchán ha señalado en el Pleno de la Asamblea que "el PP se ofreció a CPM para pactar y formar un nuevo Ejecutivo CPM-PP en la Ciudad Autónoma, para dejar fuera a Eduardo de Castro". Aberchán ha hecho esta afirmación después de llamar "hipócritas" a los populares por acusar ahora a los cepemistas de "corrupción" por su gestión del centro de menores, con la creación de uno provisional en Rostrogordo, o por el llamado "caso voto por correo" que acabó con la condena de varios de sus dirigentes por supuesta compra de votos.

A raíz de la negativa de los populares a aceptar el plan económico para hacer frente a la crisis del covid-19 por considerarlo insuficiente, Mustafa Aberchán opina que en realidad "el PP no está mostrando la preocupación del momento, sino otra preocupación que no cabe en estos momentos" como regresar al Gobierno de Melilla tras perderlo en junio de 2019 tras no obtener mayoría absoluta (10 diputados de 25) y salir derrotado en la investidura tras la unión de PSOE (4), Cs (1) y CPM (8) para hacer presidente al parlamentario naranja Eduardo de Castro.

RESPUESTA DE IMBRODA

Sin embargo, Juan José Imbroda ha respondido que estas palabras de Mustafa Aberchán no se ajustan a la verdad. El presidente del PP ha señalado que "es falso que PP le haya ofrecido un pacto a Aberchán".

El presidente regional del PP Melilla ha manifestado en una declaración telemática que "Mustafa Aberchán es desde el punto de vista político un mentiroso patológico y un falso". "Al PP no le interesa ningún pacto con CpM, ni lo ha intentado, ni lo ha hecho, ni lo hará, porque el PP es un partido de principios y la política de Aberchán es nefasta para Melilla".

En su opinión, "su política es peligrosa para el futuro de Melilla como sociedad española, y sus compromisos con su clientela lo hacen un socio de alto riesgo" ha indicado Imbroda. Al respecto, ha reprochado al PSOE que respalde la política de CPM, "permitiendo que se destinasen cinco millones de euros al centro de menores Rostrogordo, a cambio de no dar ni un euro de las partidas de cultura para el plan de ayudas a familias y empresas".