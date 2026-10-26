CPM renuncia a concurrir a las Generales y pide el voto para Pedro Sánchez "por su defensa de Palestina"

Acto de Coalición por Melilla (CPM) en las elecciones de 2023. - COALICIÓN POR MELILLA (CPM)

MELILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Coalición por Melilla (CPM), principal partido de la oposición en la Asamblea de la ciudad autónoma, ha anunciado este lunes que no concurrirá a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y que apoyará la candidatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en reconocimiento a su posición en defensa del pueblo palestino.

A través de un comunicado de prensa, la formación que preside Mustafa Aberchán ha comunicado su decisión "tras la reflexión realizada por su Comité Ejecutivo y su Comité Interasamblea", con la que asegura reafirmar su compromiso "con los derechos humanos, la justicia social y el progresismo".

CPM ha valorado el papel de Sánchez "en la defensa de la causa palestina", destacando el respaldo de España "a las iniciativas ante la Corte Penal Internacional" y la posición mantenida por el Gobierno español en Naciones Unidas para reclamar una actuación internacional que permita detener la violencia".

La formación localista melillense ha considerado que el presidente del Ejecutivo Central "ha demostrado un firme compromiso con la denuncia internacional de los crímenes cometidos en Gaza y Palestina" y destaca "su reconocimiento del derecho del pueblo palestino".

La organización cepemista, que en los anteriores comicios generales ha presentado su propia candidatura (en 2019 se quedó a solo 189 votos de ganar el escaño de diputado nacional frente al PP que ha logrado vencer de forma ininterrumpida desde 1996) ha expresado su rechazo a la actuación del Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu y ha lamentado lo que considera "pasividad de una parte de la comunidad internacional ante el sufrimiento de la población palestina, especialmente de niños, mujeres y personas mayores".

"No podemos permanecer impasibles ante el genocidio que se está produciendo en Gaza y Palestina", ha señalado la formación en su comunicado, en el que insiste en la necesidad de "defender la paz, la justicia y los derechos humanos".

Por este motivo, CPM ha hecho un llamamiento a la ciudadanía melillense, a sus afiliados y a sus simpatizantes "para que respalden la candidatura de Pedro Sánchez, como expresión de apoyo a la defensa de los derechos del pueblo palestino".

CPM cuenta actualmente con cinco diputados en la Asamblea de Melilla, lo que la convierte en la principal fuerza de la oposición frente al Gobierno del Partido Popular, que dispone de 14 escaños y gobierna con mayoría absoluta tras su victoria en las elecciones autonómicas de mayo de 2023. El bloque de la oposición se completa con los tres diputados del PSOE, uno de Vox, uno de Somos Melilla y un diputado no adscrito.