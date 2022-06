Desarticulado en Melilla un grupo criminal de 14 jóvenes de venta de droga "adulterada" tras dejar en coma a comprador

MELILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Melilla un grupo criminal dedicados al tráfico de drogas al menudeo con la detención de 14 jóvenes entre 20 y 30 años de edad y desmantelado un laboratorio de elaboración de marihuana sintética, en la mayoría de las ocasiones adulterada, después de las investigaciones que se iniciaron tras el ingreso en UVI de un comprador de esta sustancia en estado de coma

Según ha informado este sábado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, en la intervención, a la que bautizaron como "Operación Koma", procedieron a la entrada y registro simultáneo en cinco domicilios y dos establecimientos comerciales de alimentación

La citada fuente ha explicado todo que comenzó el pasado día 16 de diciembre de 2021, cuando un joven melillense, tras consumir una determinada sustancia estupefaciente, sufrió una pérdida de conciencia y requirió ser atendido de forma urgente por una UVI Móvil, quedando ingresado en el Hospital Comarcal en estado de coma.

De la investigación se hizo cargo la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, determinándose que la sustancia causante fue la conocida como marihuana sintética, "que procedente fundamentalmente de China, son fabricados en forma de polvo, el cual una vez en destino la adulteran, esparciéndola sobre hierbas inocuas trituradas y añadiéndole disolventes como la acetona o el metanol, dando un producto que afecta al Sistema Nervioso Central y que puede causar grave daño a la salud de consecuencias imprevisibles" ha detallado el portavoz policial.

NO APTO PARA CONSUMO HUMANO

Así, fruto de una larga y ardua investigación, la Policía Nacional tuvo conocimiento de la existencia de un grupo de jóvenes, focalizados en una barriada concreta de Melilla, que se estaban dedicando a la venta al menudeo de esta peligrosa sustancia, la marihuana sintética, que ellos mismos llamaban "la negra" o directamente "la falsa", que incluso llevaba la leyenda "Not for human consumption" (No apto para consumo humano) de origen, además de otras sustancias estupefacientes.

Los miembros de la red, además, "no dudaban en reaccionar de forma violenta contra vecinos y toda persona discordante, utilizando para ello a menores en algunas ocasiones".

Una vez identificadas las personas, establecida la estructura jerárquica, la distribución de funciones, los intereses comunes y la defensa a toda costa del grupo, la autoridad judicial consideró procedente la entrada y registro simultánea en cinco domicilios y dos establecimientos comerciales de alimentación. Para dicha entrada, la Policía Nacional en Melilla se recabó el apoyo desde la península de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) y de Guías Caninos, la cual se materializó al amanecer del pasado día 31 de mayo.

Los investigadores de la Operación Koma lograron desarticular de este modo un laboratorio de elaboración de marihuana sintética y la detención de 14 personas pertenecientes a un grupo criminal, con la intervención de un total de 26 dosis preparadas de marihuana sintética, 3.329 gramos de hachís, 30 gramos de un precursor de la citada marihuana sintética, así como 68 gramos de hierba también para su elaboración, además de pastillas de psicotrópicos, cocaína, cristal en pequeñas cantidades y 13.500 euros. Asimismo, han decomisado siete armas blancas de grandes dimensiones, un arpón, una pistola y una escopeta de perdigones.

El portavoz de la Jefatura de Policía ha señalado que los 14 detenidos son todos jóvenes, de entre 20 y 30 años de edad, "mayormente de nacionalidad española, aunque también de nacionalidad marroquí (la mayoría de ellos con detenciones anteriores) por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, uno de ellos solamente por falsedad documental, los cuales pasaron a disposición judicial o quedaron en libertad con cargos, según su grado de participación" ha concluido.