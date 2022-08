Detectan y neutralizan un dron que volaba sobre un evento deportivo con gran afluencia de público en Melilla

MELILLA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detectado y neutralizado un dron de un kilogramo de peso que volaba sobre un evento deportivo con gran afluencia de público. El piloto ha sido propuesto para sanción a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) al no tener autorización para el uso de este tipo de dispositivos.

Según ha informado este miércoles un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, agentes de su Grupo de Seguridad y Protección Aérea de la Jefatura Superior de Policía de Melilla interceptaron el dron cuando sobrevolaba el "Freestyle Motocross", de repercusión nacional e internacional, al que acudieron cientos de espectadores.

El dispositivo sobrevolaba, a muy baja altura, dentro del círculo de seguridad establecido para el espectáculo público. Rápidamente, los agentes identificaron al piloto, un hombre de 28 años de edad y nacionalidad española "que, al parecer, estaba siguiendo a uno de los motoristas participantes, procediendo a la neutralización de la aeronave una hora antes del comienzo del evento, y a la confección de la correspondiente acta-denuncia por realizar un vuelo prohibido", ha detallado la citada fuente.

Los especialistas constataron que el implicado no disponía de titulación de piloto, registro de operador; no contaba con el preceptivo seguro ni con los permisos necesarios y, además, la aeronave no portaba el sistema de mitigación de impacto obligatorio para realizar operaciones en zona urbana.

El portavoz policial ha destacado que el piloto del dron, por tales motivos, se enfrenta a una sanción que oscila entre los 600 y los 250.000 euros, dependiendo de la graduación de la gravedad del hecho por parte de AESA-Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Según ha manifestado el piloto a la Policía, su intención era crear contenidos para redes sociales, "como así hizo posteriormente, colgando un vídeo en su perfil personal de una red social, evidenciando su autoría".