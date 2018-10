Ecologistas dicen que Melilla no está preparada para cumplir la normativa sobre basuras marinas

Publicado 27/10/2018 17:44:38 CET

La asociación ecologista Guelaya ha asegurado que Melilla no está preparada para cumplir la normativa aprobada en el Parlamento europeo sobre basuras marinas para dentro de seis años, al asegurar que "los objetivos de reciclaje de materiales, entre ellos los envases plásticos, no han dejado de ser cada vez más exigentes, pero la ciudad de Melilla no ha comenzado a reciclar envases y 'tetrabrick' todavía".

En este sentido, ha avanzado que "hasta el año que viene no se instalará una red de contenedores amarillos en la ciudad". "Tenemos uno de muestra, para que nos vayamos acostumbrando durante unos meses a su presencia en el mobiliario urbano", ha apuntado.

Guelaya ha manifestado que "partimos de cero envases reciclados en 2019, para intentar llegar al objetivo de recoger el 30 por ciento con el sistema de gestión integrada". "El sistema de retorno, que ha conseguido porcentajes superiores al 70 por ciento en otros países europeos, tiene el rechazo de la actual Administración de la Ciudad" ha apuntillado.

Por ello, los ecologistas melillenses han apuntado que "mucho nos tememos que no podremos cumplir con nuestras obligaciones con el medio ambiente como melillenses ni siquiera en 2025".

La decisión del Parlamento europeo ha sido tomada por 571 votos a favor y 53 en contra. "No es una cuestión ideológica, es una cuestión de supervivencia ante un problema socioambiental global", ha concluido Guelaya.