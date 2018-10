Gobierno de Melilla dice que las 150 plazas de acogida de MENA que ofrecen las CCAA "empeoran la situación"

Publicado 14/10/2018 17:40:24 CET

MELILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura (PP), a raíz de las informaciones que señalan que las autonomías solo ofrecen 150 plazas para el reparto de 11.000 menores extranjeros no acompañados (MENA) que hay contabilizados en toda España, ha dicho que con esta propuesta "no sólo no arreglan nada, sino que empeora la situación ante la llegada cada vez mayor de nuevos jóvenes y menores migrantes precoces", como se refiere a los chicos de entre 16 y 17 años de edad.

Daniel Ventura ha señalado que "si no quieren recibir menores para tutelar, que al menos permitan la guarda con organizaciones que estén dispuestos a asumirla en todas las comunidades autónomas (CCAA), teniendo en cuenta que esas comunidades tienen territorio y espacios para que ONGs puedan hacer su trabajo". "En Melilla --ha asegurado-- es imposible".

El titular de Bienestar Social, por otro lado, ha subrayado que "es muy urgente, y no debemos perder tiempo, en realizar las modificaciones legislativas pertinentes para que la atención a estos menores, los migrantes económicos precoces, sea realizada por el Estado".

Para ello, ha aseverado, es necesario contar con "un nuevo modelo que diferencie la atención a menores en desamparo" y que siga siendo competencia de las CCAA, y otra atención diferenciada, "en espacios distintos, fuera de las ciudades de Ceuta y Melilla y competencia del Estado, en ningún caso responsabilidad de las CCAA, para que estos adolescentes sean atendidos en sus necesidades de migración europea".

Ventura ha concluido que la otra medida, reclamada por el PP, "es la aplicación del acuerdo de readmisión", del año 2007, en el que se propone la repatriación de los menores marroquíes a su país, "siempre con las garantías que marca la ley".