Imbroda advierte que la reforma del delito de sedición "es grave" para Melilla por su situación geopolítica

MELILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP melillense, Juan José Imbroda, ha advertido que la reforma del delito de sedición que plantea el Gobierno de la Nación "es muy grave" para Melilla por su situación geoestratégica y geopolítica, con Marruecos planteando periódicamente la anexión de la ciudad española. "Es para echarse a temblar" ha resaltado.

A juicio de Imbroda, la decisión del Ejecutivo que conforman PSOE y Unidas Podemos de reducir las penas de prisión a los delitos de sedición "es muy grave, muy muy grave, y así que imagínense aquí en Melilla, aquí nosotros, con la situación geoestratégica y geopolítica que tiene la ciudad, si no es para echarse un poquito a temblar".

El también senador ha añadido que "desde el Partido Popular de Melilla, evidentemente, no tenemos más remedio que levantarnos, poner el grito en el cielo y protestar fuertemente contra la decisión de Sánchez de eliminar prácticamente lo que es el delito de sedición, para aguantar un año más".

Ha recalcado que "la sedición, una rebelión, es muy grave y lo quiere dejar en un altercado en la calle, más o menos. ¿Por qué? Porque quiere que le voten los presupuestos y aguantar un año más, que es lo que ha venido haciendo desde que está de presidente, todo a costa de España y de lo que sea".

El mandatario popular ha augurado que el ex presidente catalán Carles Puigdemont "va a venir a España encantado" si se produce dicha reforma, porque, en su opinión, Pedro Sánchez "está entregando a los separatistas todo lo que quieren".

Por ello, ha concluido con un mensaje a los socialistas: "Yo aquí voy a dirigirme a los votantes de PSOE en Melilla: esto que está haciendo Pedro Sánchez no es el PSOE, esto es el sanchismo, de alguien que está mirando por intereses particulares y no todo vale en política, no todo. "Por eso -ha remachado- pido a los socialistas que se rebelen, inclusive aquí, porque este señor nos lleva a la ruina moral y a la ruina política, aparte de la ruina económica en la que ya nos tiene".