Instituciones Penitenciarias abrirá otros dos módulos de la macrocárcel de Ceuta, asediada por drones

CEUTA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha anunciado este viernes en Ceuta que su departamento pedirá "este mes" incorporar entre 35 y 50 trabajadores a la cárcel de la ciudad autónoma con el fin de poner en funcionamiento otros dos de sus ocho módulos, con lo que estaría operativa al 50%.

Además, ha "agradecido" el "compromiso" de la Guardia Civil con el mantenimiento de su seguridad, que ha ejemplificado en el derribo durante los últimos 13 meses de 22 drones que "directa o indirectamente" tenían como destino la prisión local.

En declaraciones a los medios tras reunirse con la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), el alto cargo ha señalado que actualmente la cárcel de Ceuta acoge a 233 internos y cuenta con 225 trabajadores, "la mejor ratio de España" en una infraestructura concebida para alojar a hasta 1.400 condenados.

Según sus previsiones, con la apertura de otros dos módulos dotados con 72 celdas cada uno podrían venir a Ceuta "hasta 200 reclusos que tienen algún tipo de vinculación con la ciudad y que estarían interesados en cumplir aquí sus penas".

El departamento dependiente del Ministerio del Interior no se plantea porque no lo ve "necesario" la puesta en funcionamiento de todo el complejo, cuya construcción supuso la mayor inversión del Estado en Ceuta (unos 140 millones de euros) y que fue inaugurado en 2017. Ortiz no ha querido valorar si fue o no un "error" construir un equipamiento de ese tamaño en la ciudad autónoma y ha valorado que su capacidad ha permitido gestionar la pandemia sin "ningún positivo" entre los internos.

El político conquense ha negado que el equipamiento se encuentre deteriorado en los módulos sin uso, como han denunciado los sindicatos, y ha asegurado que "en todo caso sólo necesitarían pequeñas reparaciones para ponerlos en funcionamiento".

La consecución de otra de las reivindicaciones históricas de sus trabajadores, la reclasificación de la infraestructura como de nivel 1.1, "se retomará cuando se haya conseguido ampliar su plantilla". En relación con su catalogación como agentes de la autoridad, el secretario general la ha sometido a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, actualmente en fase de tramitación parlamentaria.

Ortiz ha querido "agradecer" expresamente a la Guardia Civil de Ceuta su "compromiso" con la prisión en "una labor esencial para la seguridad del centro" como es el control de la entrada de drones.

"La aparición de ese tipo de aparatos sobrevolando centros penitenciarios en toda España durante el año pasado y lo que llevamos de este es un problema que afecta a su seguridad, pero en esta ciudad el compromiso y la actuación de la Guardia Civil para su derribo nos está permitiendo tener la cárcel en condiciones óptimas", se ha congratulado.

Según el secretario general de Instituciones Penitenciarias, a lo largo de todo 2021 y lo que va de 2022 se ha interceptado un total de 22 artilugios no tripulados de ese tipo que "de una forma u otra, directa o indirectamente, parece que tenían como objetivo el centro penitenciario" local para el depósito de sustancias estupefacientes, teléfonos móviles u otras mercancías.