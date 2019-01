Jupol critica que la delegada del Gobierno en Melilla "no quiera recibirles" e insinúa que el SUP "está detrás"

Publicado 20/01/2019 17:54:10 CET

MELILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha denunciado que la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh (PSOE), "no quiera reunirse" con ellos aduciendo que "no están representados" en el Consejo de la Policía --el máximo órgano sindical en la Policía Nacional-- e insinúa que "detrás de esta negativa" está la organización mayoritaria en la Jefatura Superior de Policía de Melilla, el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

A través de un comunicado de prensa, Jupol ha señalado que la Delegación sólo accede de momento a recibirles por otra responsable de la entidad que no sea su máxima representante, Sabrina Moh, algo que Jupol rechaza por cuanto entiende que "de este modo habría policías de primera, de segunda y de tercera".

Jupol ha explicado que desde que el PSOE accedió al Gobierno de la Nación vienen solicitando una reunión con la delegada del Gobierno en Melilla para tratar la problemática policial en la ciudad, las deficiencias y las posibles soluciones que se pudieran dar al respecto.

Así, han detallado que el pasado día 21 de diciembre su secretario provincial recibió una llamada del jefe de gabinete de la Delegación, Juan Francisco Mayoral, en la que informaban que querían concertar una cita para así poder atender sus requerimientos, "pero que la delegada del Gobierno no nos podría atender por no ser un sindicato representativo en el Consejo de la Policía".

Desde esta nueva organización han querido trasladar su "descontento y malestar" con esta medida ya que aseguran que ostentan la representación legal de una gran cantidad de policías tanto a nivel nacional como local, "por lo que vemos discriminatoria la medida tomada por Delegación del Gobierno, que con su posición solo hace remarcar la vinculación de algunos partidos políticos a ciertos sindicatos, ya que como venimos observando hay algún sindicato que tiene la facilidad de entrevistarse diariamente con nuestra Sra. Delegada de Gobierno sin siquiera solicitarlo previamente, y que otros, sin embargo, no tenemos siquiera el derecho a ser escuchados".

PIDEN IGUALDAD

Para JUPOL "todo ello muestra una imparcialidad por parte de un organismo del que se espera igualdad de trato, ya que consideramos tener el mismo derecho a ser atendidos en las mismas condiciones que el resto de sindicatos, por lo que se optó por no aceptar tal discriminación y no acceder si no se nos atendía en las mismas condiciones que al resto".

En su nota de prensa han añadido que "nos parece cuanto menos curioso que se reúna con asociaciones vecinales o presidentes de ciertos barrios para tratar sus problemas y silencie a un sindicato policial por el mero hecho de no haberse dado las elecciones al Consejo de la Policía".

Jupos ha insinuado que el SUP está detrás de esta decisión de Sabrina Moh: "Es más que evidente que o ceden a las presiones del resto de sindicatos representativos (algunos de ellos vinculados históricamente a ciertos partidos políticos) o tratan a la Policía Nacional como si hubiese policías de primera, segunda y tercera categoría, mostrando empatía con sindicatos SUPeriores (sic), indiferencia con otros y menosprecio por los que aún no están en el Consejo de la Policía".

Al respecto, han subrayado que "actualmente somos uno de los dos sindicatos con mayor representación en el colectivo policial, que las elecciones al Consejo de la Policía se dan cada cuatro años, y que por tanto nos parece injusto la diferencia de trato según sea el sindicato al que pertenezcas".

Desde Jupol abogan por la igualdad porque creen que no deberían darse tales discriminaciones, "siendo indiferente tanto el número de afiliados como la pertenencia o no al Consejo de la Policía, por lo que se pide a quien ostenta el cargo de la representación del Gobierno en nuestra ciudad que rectifique y trate y respete a todas las organizaciones sindicales por igual".