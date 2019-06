Melilla registra la tercera donación multiorgánica del año, la segunda en diez días

Publicado 28/06/2019 17:09:11 CET

MELILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Melilla ha registrado esta semana la tercera donación multiorgánica de este año, la segunda en diez días, tras fallecer un paciente de muerte encefálica al que han extraído con éxito el hígado, los riñones y una córnea, órganos que han sido trasladados a centros sanitarios de la Península.

Según ha informado este viernes el Instituto de Gestión Sanitaria, el protocolo para ejecutar la donación de órganos y su preparado para el posterior trasplante se inició con las pruebas específicas para comprobar la muerte cerebral, el consentimiento de la familia y la comunicación al Centro Nacional de Trasplantes y al Sector 4 de Andalucía.

Así, poco antes de las nueve de la mañana del martes 25 de junio aterrizaron en el aeropuerto de la ciudad dos aviones que transportaron a sendos equipos médicos extractores de órganos.

Los procedimientos de valoración de órganos y su posterior extracción comenzaron a las 09.30 horas en el quirófano del hospital melillense. Al término del proceso, sobre las 12.30 horas, los equipos médicos se llevaron el hígado, los riñones y una córnea.

En apoyo de esta operación, la tercera donación en 2019, la segunda con extracción en apenas diez días que se realiza en Melilla en este año, trabajaron casi todos los servicios y unidades del centro hospitalario melillense.

En cuanto a los equipos implicados en el mantenimiento, la valoración y en la extracción de órganos y tejidos, así como el resto del personal del centro sanitario que prestó su colaboración en cuanto al funcionamiento de la infraestructura necesaria para conseguir el objetivo fijado, han subrayado que "la extracción se ha realizado con éxito así como el transporte rápido al hospital peninsular donde se procederá al implante".

AGRADECIMIENTO A LA FAMILIA

Por su parte, el director Territorial del INGESA en Melilla, Omar Haouari, ha felicitado nuevamente al personal del Hospital Comarcal por el éxito de la operación y agradece públicamente a la familia de la persona fallecida por su generosidad.

Asimismo, Haouari ha reiterado la felicitación al equipo coordinado por el responsable de trasplantes, doctor Alberto Levy, que está integrado tanto por personal facultativo, enfermería, auxiliares, celadores y personal no sanitario.

Por su parte, el doctor Levy ha manifestado que es necesario reconocer el papel de la familia en todo el proceso, porque sin su consentimiento, "en unos momentos tan difíciles" sería inviable la donación y, por tanto, no estarían disponibles los órganos y tejidos para posibles personas receptoras. Levy ha precisado que "cuando no hay donante, no hay donación. Cuando no hay una familia que apoya todo este proceso, en unos momentos tan difíciles, no hay órganos ni tejidos". La anterior donación se efectuó el lunes 17 de junio.