Melilla suaviza las restricciones en hostelería, con más mesas y horas de apertura, tras mejorar su situación ante Covid

MELILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Melilla, tras la mejora de su situación epidemiológica, ha relajado las restricciones en la hostelería y a partir de este martes amplía el número de mesas de diez a 15 y, por primera vez tras el cierre en el sector el 18 de octubre, se podrá usar el interior de cafeterías, bares, restaurantes y locales, aunque seguirán prohibidas las barras.

Además, se podrá contar también con un mayor número de horas de apertura. En concreto, se pasará de las 20,00 a las 21,00 horas y el servicio a domicilio de 22,00 a 23,00 horas. Estas medidas se mantendrán hasta el 9 de diciembre.

La Consejería de Salud Pública ha detallado que ha hecho estos cambios "atendiendo a la evolución epidemiológica", si bien advierte de que se realizan "con las suficientes precauciones de evitar un desajuste dentro de la planificación prevista que tuviera una incidencia negativa sobre el descenso paulatino en las cifras de evolución de la pandemia en la ciudad".

De este modo, el área que dirige Mohamed Mohand (PSOE) ha establecido que a partir de este martes 1 de diciembre la apertura se producirá entre las 07,00 y las 21,30 horas. Además, ha indicado que se podrá prestar el servicio de restauración en terrazas, así como el interior de los establecimientos y en ambos casos deberá de mantenerse la distancia de dos metros entre el conjunto de sillas y mesas.

VENTILACIÓN NATURAL

En los casos de utilización del interior de los establecimientos, ha recomendado la ventilación natural, especialmente ventilación cruzada (ventanas y puertas en lados opuestos). Si la ventilación natural no es suficiente, generalmente se debe conseguir la ventilación suficiente mediante la utilización de equipos extractores o impulsores individuales con un caudal de aire adecuado. En el caso de disponer de sistemas centralizados de ventilación forzada, la tasa de aire exterior se debe incrementar y la recirculación se debe reducir. Cuando todo lo anterior no es posible o no es suficiente, se debe purificar el aire con equipos provistos de filtros HEPA.

Por otro lado, ha detallado que el consumo deberá realizarse en mesa y el número de mesas en conjunto --situadas en el interior y exterior del establecimiento-- no podrá superar el de 15; no obstante, en ningún espacio (interior o exterior), puede superarse el número de diez mesas del total autorizado. En caso de que la licencia de apertura se contemplara un número menor, se atenderá al número señalado en la misma.

Igualmente, las mesas no podrán acoger a más de cuatro comensales, excepto en casos de personas convivientes en que podrá aumentarse su número hasta la totalidad de los mismos, tal circunstancia deberá acreditarse documentalmente.

PROHIBIDO TABACO Y CACHIMBAS

Del mismo modo, se ha mantenido la prohibición del consumo de tabaco y cachimbas o shishas tanto en el interior como en las terrazas. También se mantiene la prohibición de consumo en barra. Asimismo, el servicio de restauración a domicilio que podrá prestarse hasta la hora de 23,00 horas.

Por último, la orden de la Consejería de Salud Pública ha recogido que los establecimientos hoteleros podrán prestar a sus huéspedes las labores de restauración en las horas habilitadas.