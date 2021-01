El PP de Melilla pide un monumento a los militares que salvaron la ciudad en 1921 si se quita la estatua de Franco

MELILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Melilla y senador Juan José Imbroda ha exigido al Gobierno de la Ciudad --PSOE, Cs y CPM-- que levante "un monumento importante" a los "héroes de 1921" antes de quitar la estatua de Franco, al subrayar que la efigie aprobada en 1975 por el Pleno del Ayuntamiento y colocada en 1978 es en su condición de comandante de la Legión que "salvó Melilla de las tropas de Abdelkrim en el 21", y no por ser un dictador.

En declaraciones a los periodistas, Imbroda ha hecho petición después de que Comisión de Cultura de Melilla aprobara la retirada de la estatua de Francisco Franco --la última que queda en la vía pública en España-- con los votos a favor de PSOE, CPM y el ex presidente de Vox y actual "diputado no adscrito" Jesús Delgado Aboy, mientras Vox se abstuvo y el PP abandonó la reunión al señalar que una comisión no es órgano competente para adoptar una decisión de este tipo sino el Consejo de Gobierno.

El parlamentario nacional ha señalado que el Ejecutivo que preside Eduardo de Castro (Cs) "puede retirar la estatua cuando quiera", si bien asegura que se equivocan aquellos que consideran la estatua del comandante Franco como apología a la España franquista.

Juan José Imbroda ha destacado que "se cumplen 100 años de la llegada de La Legión a Melilla. Aquel mes de julio de 1921, un 24 de julio, avistaban desde el barco Melilla los legionarios, que hicieron una marcha forzada en Ceuta de 100 kilómetros, antes de embarcar y salvaron Melilla de las huestes de Abdelkrim, que realmente tenían rodeada Melilla".

El dirigente 'popular' ha subrayado que aquel año "Melilla era una ciudad desguarnecida y las avanzadillas de Abdelkrim estaban en las laderas del Gurugú ya, la población muy asustada y realmente escuchando una noticia que venía del campo marroquí, tremenda", como fue el llamado "Desastre de Annual", una grave derrota militar española en la guerra del Rif, una batalla en el antiguo "Protectorado Español de Marruecos" que ocasionó la muerte de alrededor de 11.500 miembros del ejército español.

Imbroda ha subrayado que, además de la Legión, también llegaron el Regimiento de la Corona y los Regulares de Ceuta, "y entre todos consiguieron que la ciudad se salvara, y entre todos consiguieron que Melilla, hoy, 100 años después, siga siendo española", motivo por el que ha reclamado que si el Gobierno de la Ciudad finalmente quita la estatua dedicada "al comandante de la Legión Francisco Franco", se levante en su lugar "un monumento importante a los héroes de 1921".