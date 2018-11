El PP de Melilla sugiere que la política migratoria del Gobierno se realiza "en clave electoral"

Publicado 10/11/2018 17:23:42 CET

MELILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria ejecutiva de Inmigración del PP a nivel nacional y senadora del PP por Melilla, Sofía Acedo Reyes, ha preguntado a la secretaria general del PSOE melillense, Gloria Rojas, y a la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh, si "van a trasladar al ministro de Interior la fuerte presión migratoria que está sufriendo Melilla, o por lo contrario van a continuar en clave electoral".

Sofía Acedo se ha referido así al Real Decreto sobre menores extranjeros no acompañados (MENA). A juicio de la parlamentaria popular, "con el Real Decreto que ha aprobado el Gobierno, lo que han hecho ha sido pagar a Susana Díaz la campaña electoral de Andalucía, para callarla y que así deje de incordiar a Pedro Sánchez". "Mientras el PSOE se debe a su electorado, el Partido Popular se debe a todos los melillenses", ha añadido.

La senadora ha recordado la pregunta que presentaron en la Cámara Alta en el mes de julio los senadores de Melilla, para que el Gobierno explicase lo que iba a hacer en materia de menores, teniendo en cuenta el incremento de la presión migratoria de manera exponencial en los últimos meses, partiendo además, de la base de la que partían las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Acedo también ha subrayado la cantidad extraordinaria de menores ya acogidos para las características que presentan estas ciudades, así como la evolución de la presión migratoria, no solo de menores, sino también de mayores, como consecuencia de la nefasta política del Gobierno socialista, una política que no sigue ningún criterio y que va dando palos de ciego".

La portavoz de inmigración del Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha asegurado que "a día de hoy la pregunta sigue sin estar contestada por parte del Gobierno", por lo que ha anunciado que "esa misma pregunta será convertida en oral a través de la Comisión, donde se volverá a preguntar al Gobierno qué pretenden hacer en cuestión de menores extranjeros no acompañados, porque por muy pequeño que sea el incremento de la presión migratoria, es algo que se nos escapa de las manos como ciudad".

La senadora del Partido Popular por Melilla no solo ha reprochado al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que "no se haya pronunciado al respecto", sino que además ha afirmado que "desconoce totalmente la realidad de esta inmigración irregular, algo que, desde el PP, creemos que se está convirtiendo en un gran problema". "Que Grande Marlaska no sepa de lo que hablamos es una total irresponsabilidad", ha concluido.