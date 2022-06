PP pide al Gobierno explicaciones por "el agravio comparativo" sufrido por Melilla frente a Ceuta en fondos para turismo

MELILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) ha solicitado explicaciones la vicepresidenta 1ª de Melilla y responsable de Turismo en el Gobierno de la Ciudad Autónoma, Gloria Rojas (PSOE), para que diga por qué Ceuta va a recibir dos millones de euros más que Melilla del Gobierno de la Nación para el fomento del turismo, una situación que considera "un agravio comparativo" entre ambas ciudades españolas del norte de África.

En declaraciones a los periodistas, la diputada popular Isabel Moreno ha manifestado "somos tratados por el gobierno del PSOE como ciudadanos de segunda y para ello nos encontramos también con una señora Rojas que lejos de ejercer sus responsabilidades está lastrando el presente y el futuro de Melilla con su procrastinación constante y continua".

Moreno, que ha criticado que Ceuta vaya a recibir diez millones de euros para políticas turísticas frente a los ocho de Melilla, ha acusado a Gloria Rojas de "incompetencia" en este y otros asuntos, retrasando actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes. En este sentido, ha señalado que "es absolutamente y extremadamente grave que, en plena temporada de verano, no haya bonos turísticos. Y muy probablemente finalizará el verano y no habrá bonos turísticos para no residentes".

A juicio de la parlamentaria de la oposición "flaco favor le está haciendo la incompetencia de la señora Rojas a los comerciantes de Melilla, a los hosteleros y definitiva a nuestra ciudad". Para la popular "la Sra. Rojas es quien mejor representa la política de procrastinación" porque, afirma, "durante tres años no han hecho nada para abonar el terreno destinado al turismo de cruceros".