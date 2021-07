El PP registra la solicitud para cesar a De Castro como presidente de Melilla mientras el PSOE niega que sea tránsfuga

MELILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este viernes la petición de celebración de la Mesa de la Asamblea para instar al cese de Eduardo de Castro como presidente de Melilla tras oficializarse el pasado 23 de julio su expulsión de Ciudadanos, mientras que el PSOE considera que "no hay motivos" para su destitución porque "aún no se le puede tachar de tránsfuga", dado que el exparlamentario naranja ha recurrido a la Justicia la decisión de la formación naranja pidiendo "medidas cautelarísimas" por una presunta vulneración de derechos fundamentales.

Según el documento registrado en la Asamblea por el PP, al que ha tenido acceso Europa Press, "cuando un miembro de un partido político que ostenta un cargo electivo es expulsado por dicho partido y se ha puesto este hecho en conocimiento de la administración, no queda condicionada su efectividad a que un tribunal de justicia ratifique la expulsión".

A juicio de los populares, "ello llevaría al absurdo de dejar en manos de la persona objeto de expulsión, la efectividad de la misma. Podría, por ejemplo, estar interponiendo recursos judiciales de todo tipo e índole ante todos los tribunales que considerara oportuno, aduciendo estas tramitaciones para hacer inefectiva la aplicación de la expulsión y burlar de manera consciente y fraudulenta la aplicación del ordenamiento jurídico, en este caso, del Reglamento de la Asamblea de Melilla".

Ante esta situación, ha considerado que "ni la interposición de acciones judiciales, ni la petición de la suspensión de la expulsión del partido Ciudadanos, puede dejar sin efecto, ni demorar el cese en el cargo electivo de presidente de Eduardo de Castro".

Al respecto, ha advertido que "actualmente, De Castro estaría incurriendo, de continuar en esta situación, en una flagrante violación del Reglamento de la Asamblea" e incluso ha visado que de "aferrarse al cargo de presidente en contra de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, y retorcer el derecho efectuando un uso fraudulento del mismo para su exclusivo interés, podría llegar a ser constitutivo, al menos, de un presunto delito de prevaricación".

PSOE SOSTIENE QUE "NO HAY RAZONES"

Uno de los partidos que sustentan a Eduardo de Castro en la Presidencia de Melilla, el PSOE junto con CPM, ha sostenido este viernes que "no hay razones" para su cese al poner de relieve que Cs "no llegó a formar grupo parlamentario", al haber conseguido un único diputado en las elecciones de 2019 y por ello "el señor De Castro fue elegido presidente cuando formaba parte del Grupo Mixto".

Así lo ha manifestado la secretaria general del Partido Socialista de Melilla y vicepresidenta de la Ciudad, Gloria Rojas, quien ha recalcado que "hay que recordar, y lo digo de cara al Reglamento de la Asamblea, que el señor De Castro, desde el principio, entró como Grupo Mixto, no como grupo político Ciudadanos, al tener un solo diputado, por lo tanto, no se puede comparar con el caso del señor Delgado Aboy --ex presidente de Vox y actual diputado no adscrito tras su expulsión del partido de Santiago Abascal--, que es un caso diferente".

En cualquier caso, Rojas ha pedido "prudencia y cautela" antes de tomar ninguna decisión en relación al futuro del presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, después de que éste haya recurrido a la justicia su expulsión de Ciudadanos y dejar el pasado lunes sobre la mesa el único punto del orden día de la Mesa de la Asamblea, en el que se iba a votar su cese como diputado de la formación naranja y su conversión en diputado no adscrito, conocido también como "diputado tránsfuga".

La número dos del Ejecutivo local ha añadido que "desde el PSOE de Melilla tenemos clarísimo que no se puede tomar ninguna decisión ni nada hasta que no haya una decisión judicial ya totalmente definitiva".