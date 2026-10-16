Presidenta del TS y CGPJ reclama una respuesta a la crisis de Ceuta "que proteja las fronteras y garantice los derechos"

Imagen de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, tras recibir la Medalla de Oro del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha defendido este viernes en Melilla que la crisis que atraviesa Ceuta desde hace meses requiere una respuesta que combine la protección de las fronteras con el respeto a las garantías legales.

"La realidad que viene sufriendo desde hace ya meses el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos y que asegure, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento", ha manifestado.

Isabel Perelló ha realizado estas declaraciones durante su discurso tras recibir la Medalla de Oro del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, en un acto en el que ha recordado especialmente a las personas afectadas por la grave crisis que vive Ceuta y a quienes perdieron la vida durante aquellos acontecimientos ocurridos los días 30 y 31 de julio, con la muerte de más de 140 marroquíes que formaban parte de las más de 80.000 que se dirigieron desde Marruecos a Ceuta.

"En una situación tan complicada, los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la legalidad", ha asegurado en el acto desarrollado en el Hospital del Rey en Melilla.

La presidenta del Supremo se ha referido expresamente a los sucesos de los días 30 y 31 de julio en Ceuta y ha explicado que el pasado septiembre mantuvo una reunión con el presidente de la ciudad autónoma, quien le trasladó personalmente la problemática jurídica y la gravedad de la situación.

En este contexto, ha subrayado que el CGPJ es plenamente consciente de la singularidad de Melilla y Ceuta y de las necesidades específicas de ambas ciudades. También ha destacado la disposición del órgano de gobierno de los jueces a atender las peticiones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para mejorar el servicio público de justicia en Melilla.

Perelló ha asegurado que la situación de las dos ciudades autónomas y el funcionamiento de sus órganos judiciales constituyen una preocupación permanente para su Presidencia, al tratarse de cuestiones que afectan directamente a los derechos de los ciudadanos.

PRESIONES INACEPTABLES E INTOLERABLES A JUECES

Durante su intervención, la presidenta del Tribunal Supremo ha reivindicado la independencia judicial como uno de los pilares fundamentales de la democracia constitucional y del Estado de Derecho. "La independencia de nuestros jueces no debe ser considerada nunca como un privilegio. Todo lo contrario, se trata de una verdadera garantía para todos los ciudadanos", ha afirmado.

Perelló ha recordado que la Constitución de 1978 configura al Poder Judicial como un poder del Estado junto al Legislativo y al Ejecutivo, con la responsabilidad de garantizar que tanto los ciudadanos como los poderes públicos estén sometidos a la ley, sin inmunidades ni exenciones.

En este sentido, ha definido la justicia como un contrapeso necesario para mantener el equilibrio de la sociedad democrática y ha defendido el trabajo riguroso, independiente y responsable de jueces y magistrados, así como su compromiso con las garantías procesales y los valores constitucionales.

La presidenta del CGPJ también ha expresado su reconocimiento a los profesionales que desempeñan su labor en destinos con mayores cargas de trabajo y dificultades.

Sin mencionar nombres concretos, ha destacado en particular la labor de jueces y magistrados "que sufren presiones totalmente inaceptables e intolerables, como las que estamos viendo, por la dignidad y vocación con la que desempeñan su labor, pese a las vicisitudes con las que se encuentran en el desarrollo de sus tareas".

COLABORACIÓN ENTRE JUECES Y ABOGADOS

La entrega de la Medalla de Oro ha servido asimismo para poner en valor el papel de la abogacía en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Perelló ha señalado que España atraviesa una etapa de cambios en la organización judicial y ha considerado que, en este escenario, la colaboración entre jueces y abogados resulta más importante que nunca.

La presidenta ha defendido que el diálogo entre ambos colectivos debe mantenerse de forma continua y leal, pese a las modificaciones que se produzcan en la oficina judicial, y ha destacado la contribución de los letrados a la calidad de las resoluciones judiciales.

Tras agradecer la distinción concedida por el Colegio de Abogados de Melilla, ha extendido su reconocimiento a los profesionales de la abogacía de la ciudad, así como a los jueces y magistrados destinados en ella y en el conjunto de España. Perelló ha manifestado que recibe la medalla con especial orgullo, pero también como una llamada a la responsabilidad, al considerar que el reconocimiento trasciende a su persona y alcanza a toda la carrera judicial.

AMPLIA AGENDA

Durante su estancia en Melilla, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ ha visitado el Tribunal de Instancia, donde ha mantenido un encuentro con los magistrados destinados en este órgano para conocer de primera mano las necesidades de la Administración de Justicia en el partido judicial.

Acompañada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, Perelló ha recorrido las instalaciones del Servicio de Guardia, la Fiscalía de Área, el Servicio Común de Tramitación y la Secretaría de Gobierno.

Posteriormente, se ha reunido con los magistrados de Melilla, encabezados por el presidente del Tribunal de Instancia, Álvaro Salvador Prieto. La agenda institucional ha incluido también una visita a la sede del Gobierno de la Ciudad Autónoma, donde Perelló ha mantenido un encuentro con el presidente melillense, Juan José Imbroda, y ha firmado en el Libro de Honor.