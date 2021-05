El presidente del TSJA lamenta que se haya "obligado" a los jueces a "gestionar el fin del estado de alarma"

CEUTA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha criticado este miércoles en Ceuta que el poder legislativo no haya aprobado leyes específicas, menos "genéricas", para abordar la pandemia tras la finalización del segundo estado de alarma y que se haya "obligado" a los tribunales a "convertirnos en gestores" de este periodo a la hora de autorizar o no medidas de confinamiento territorial o de limitación de movilidad horaria para combatir la COVID-19.

"Nos han obligado a convertirnos en los que gestionemos el fin del estado de alarma y esta es una situación que a mí no me ha gustado porque hubiera preferido tener una legislación sanitaria mucho más clarificadora y potente que no diera lugar a tener que interpretar un precepto, el artículo 3 de la norma de 1986, absolutamente indeterminado y abierto, pues no cita las palabras pandemia, confinamiento o toque de queda", ha explicado Del Río en declaraciones a los medios.

El presidente del TSJA ha señalado que, con esa redacción, la legislación vigente "obliga a los tribunales a una interpretación con muchas dudas jurídicas de supuestos de suspensión de derechos fundamentales de personas indiscriminadas y desconocidas: partimos de una gran duda jurídica que es una pena que no se haya resuelto con anterioridad y no creo que los jueces debamos ser los que gestionemos la pandemia porque para eso debe estar la política".

Preguntado por los pronunciamientos, divergentes, de distintas Salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el confinamiento de cuatro municipios, Del Río ha recordado que el TSJA "tiene una distribución de Salas orgánicamente independientes, como si fueran de regiones distintas". "A mí me duele que se hayan dicho cosas distintas, pero el problema es de base: la ley que tenemos", ha insistido, "es de un concepto jurídico indeterminado enorme, abre un paraguas enorme y lleno de dudas sobre el confinamiento y el toque de queda, las libertades de reunión y de desplazamiento, cuya limitación no estaba prevista en esa norma de 1986".

A juicio del presidente del TSJA, "no se trata de que los jueces estemos más tranquilos, sino de que tengamos una legislación que permita una interpretación razonable con menos dudas". "Las palabras pandemia o crisis sanitaria sólo se usan en la ley de alarma y la que estamos aplicando habla de situaciones singulares y particulares para la posible contención de enfermos, no para un montón de individuos cuyas circunstancias no están indefinidas", ha concluido.

Del Río ha visitado la ciudad autónoma para conocer el estado de las obras del nuevo Palacio de Justicia de Ceuta, en el que se espera poder concentrar parte de las distintas unidades judiciales existentes a partir del próximo verano con cuatro años de retraso.