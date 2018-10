Satse avisa de que la Unidad de Agudos de Psiquiatría del Hospital de Melilla "duplica" su número óptimo de pacientes

Publicado 15/09/2018 17:42:58 CET

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha advertido de que la Unidad de Agudos de Psiquiatría del Hospital Comarcal de Melilla "está tan desbordada que no queda más opción que ponerle remedio", dado que "duplica el número de pacientes óptimo" para la misma.

A través de un comunicado de prensa, Satse ha indicado que se trata de "una unidad pequeña, diseñada inicialmente para el ingreso en ella de no más de ocho pacientes con enfermedad mental en fase aguda, con la confortabilidad y todas las garantías de intimidad y de seguridad que marcan las normativas vigentes".

Sin embargo, ha denunciado que, "desde hace ya demasiado tiempo, el Ingesa mira para otro lado y no se muestra sensible con las necesidades de los pacientes de salud mental de Melilla, pues no solamente duplica el número de pacientes que son ingresados, en esta unidad de reducidas dimensiones, sino que también dicha unidad acoge en este mismo espacio a pacientes que acuden a recibir tratamiento y terapias, al conocido como Hospital de Día 'Virtual'"

La organización sindical de los enfermeros ha añadido que, "por si esto fuera poco, el número de pacientes con antecedentes penales, problemas de adicción a sustancias tóxicas añadidos, baja tolerancia a la frustración, problemas de control de impulsos y características de personalidad antisocial o psicopática, va aumentando de manera exponencial".

Por todo ello, Satse ha pedido al Ingesa que vele por el bienestar de los pacientes de salud mental ingresados en la unidad de agudos y que "no los obligue a tener que seguir conviviendo con el miedo, ni a sufrir con la constante presencia de personas con trastornos psicopáticos de personalidad ingresados junto a ellos, compartiendo habitación; baño, sala de terapia, etcétera, en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Comarcal, que carece de las dimensiones, infraestructuras, recursos físicos y medios humanos idóneos para darles la asistencia integral, de calidad que estos pacientes necesitan, a la que tienen derecho y merecen".