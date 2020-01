El contrato de una escritoria contraria al hiyab enfrenta en Melilla a dos socios del gobierno

Actualizado 14/01/2020 17:09:00 CET

La consejera de Educación, Cultura, Igualdad y Festejos de Melilla, Elena Fernández (PSOE), ha denunciado que "rayan la censura" las amenazas recibidas por la escritora rifeña y activista feminista Zoubida Boughaba por sus manifestaciones en contra del uso del hiyab (pañuelo islámico que usan mujeres) y las críticas que ha sufrido por contratar a la autora para hablar de su libro de cuentacuentos en los actos conmemorativos del 'Nuevo Año Amazigh'.

En declaraciones a los periodistas, Elena Fernández se ha expresado de este modo después de que Zoubida Boughaba, que había anulado la conferencia que tenía previsto ofrecer este lunes en Melilla por amenazas "a un sabotaje de su intervención" y su declaración de "persona non grata" por parte de la Comisión Islámica de Melilla, finalmente viajó a la ciudad española del norte África y ofreció en la tarde-noche del lunes su charla en un salón de actos de la Cámara de Comercio que se llenó y que provocó que personas se quedaran en los pasillos e incluso fuera del recinto.

La titular de Educación, Cultura, Igualdad y Festejos en el Gobierno tripartito que conforman Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (Cs) ha defendido que el acto de anoche "es cultural" y que Boughaba vino a hablar de su libro 'Cuentacuentos Populares del Rif contado por mujeres cuentacuentos' y no de religión.

Por ello, ha considerado que vetar a la escritora por las opiniones que haya podido verter en el pasado "rayaba la censura" al tiempo que ha asegurado que lo celebrado "es un espacio de literatura para hablar de literatura, cuentos, tradiciones y costumbres, de cultura en un espacio de libertad".

Fernández ha defendido espacios de libertad porque "no podemos prohibir la palabra, la presencia de nadie, todas las voces caben y podemos hablarlas, compartirlas y disentir".

La consejera ha rechazado "la persecución y el vapuleo" sufrido por Zoubida Boughaba, que a punto estuvo de impedir su presencia en Melilla, y ha aseverado que la cultura "es la única herramienta que tenemos los demócratas para poder avanzar y entendernos".

CRITICAS DE SU SOCIO DE GOBIERNO

El principal partido del Gobierno, CPM, no opina lo mismo y ha criticado que su socia de ejecutivo, Elena Fernández Treviño (PSOE), haya contratado "con dinero público" a la escritora Zoubida Boughaba por sus conocidas críticas contra el hiyab.

A través de un comunicado de prensa, la formación que preside Mustafa Aberchán ha manifestado que "no podemos apoyar que, con dinero público, se patrocinen a personas que no respetan" el Pacto Intercultural firmado por todos los partidos políticos que conforman la Asamblea de Melilla.

"La mencionada escritora --dice CPM en su nota-- realizó declaraciones en las que catalogó a las mujeres que usan Hiyab como "mujeres sumisas sin capacidad de decisión", u otras en las que parafrasea el inicio de un artículo que dice 'Las cortas de mente y de fe se cubren porque el hombre recto de religión y de pensamiento no puede controlarse a sí mismo', y tacha al Islam como "credo que va en contra de la igualdad" o aquellas en las que dijo que "las conversas están haciendo mucho daño porque no han vivido esa realidad. Defienden algo que no han sufrido", entre un largo etcétera de ataques a la mujer musulmana y al Islam".

A juicio del partido que cuenta con ocho diputados en la asamblea frente a los cuatro del PSOE y uno de Cs (los tres socios de gobierno), "no se puede, o no se debe, expresar fobias ofensivas hacia un colectivo y ser patrocinado para venir a una ciudad donde cerca del 50% de la población es de confesión musulmana".

La charla, sin embargo y a pesar de que en un principio se iba a cancelar por decisión propia de la escritora, finalmente tuvo lugar en un salón de actos de la Cámara de Comercio que se llenó y que provocó que personas se quedaran en los pasillos e incluso fuera del recinto, y en el que no se produjo ningún incidente.