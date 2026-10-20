Sofía Acedo encabezará de nuevo la lista del PP de Melilla al Congreso de los Diputados

La diputada nacional del Partido Popular (PP) por Melilla, Sofía Acedo. - PP DE MELILLA

MELILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sofía Acedo Reyes volverá a encabezar la candidatura del Partido Popular (PP) de Melilla al Congreso de los Diputados a las Elecciones Generales del 29 de noviembre, según ha anunciado este martes la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo a nivel nacional. La dirigente popular, diputada por la ciudad en la XV Legislatura, repetirá así como principal representante del PP melillense en la Cámara Baja.

La designación se ha conocido después de que Acedo defendiera el denominado "contrato con España" presentado por Feijóo, que, a su juicio, representa un compromiso firme con el futuro social y económico de Melilla, mediante medidas concretas destinadas a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

"Vamos a bajar los impuestos, a elevar el salario medio, mejorar la sanidad pública y aumentar el número de médicos que tanta falta hacen en Melilla para contar con una sanidad de primera y de calidad", ha afirmado. También ha defendido la necesidad de recuperar una educación basada en el esfuerzo y la excelencia, criticando los resultados educativos de la ciudad reflejados en el informe PISA.

La candidata popular ha asegurado, además, que su partido reforzará la seguridad en las calles y las fronteras, promoverá una inmigración ordenada y defenderá la soberanía y la integridad territorial de España. "España tiene que recuperar la credibilidad exterior y ser respetada por todos", ha manifestado.

Acedo ha enmarcado estas propuestas en el proyecto de reconstrucción nacional que Feijóo está presentando en distintos puntos del país, una iniciativa que ella misma ha tenido ocasión de defender en Valladolid.

COMPROMISO CON LOS PENSIONISTAS

La dirigente popular también ha destacado el compromiso del PP con los pensionistas, que ha calificado de "ineludible e innegociable", en respuesta a las recientes declaraciones del socialista Riduan Moh.

Acedo ha asegurado que las pensiones se revalorizarán cada año conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC), de modo que los jubilados puedan mantener su poder adquisitivo. "Quienes han trabajado, cotizado y levantado este país durante toda una vida tienen derecho a la tranquilidad", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que la protección de los mayores debe ser compatible con la creación de oportunidades para los jóvenes, sin enfrentar a ambas generaciones. "No vamos a enfrentar al pensionista con el joven", ha afirmado.

La diputada ha reivindicado la necesidad de construir una España que cuide a sus mayores y permita a los jóvenes desarrollar su proyecto vital. En el caso de Melilla, ha apostado por una ciudad en la que las nuevas generaciones puedan quedarse, trabajar, acceder a una vivienda, formar una familia y construir su futuro.

La candidata del PP ha acusado al PSOE y a la izquierda de generar miedo entre los pensionistas y ha recordado que, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se congelaron las pensiones, una medida que ha vinculado al voto favorable del entonces diputado Pedro Sánchez. También ha reprochado a los socialistas los recortes salariales aplicados a los empleados públicos durante aquella etapa.

UNA TRAYECTORIA POLÍTICA INICIADA EN 2011

Nacida en 1985, Sofía Acedo tiene 41 años y cuenta con formación en Sociología, Ciencias Políticas y Derecho. Es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, graduada en Derecho, posee un máster en Abogacía y Práctica Jurídica y ejerce como mediadora oficial del Ministerio de Justicia.

Su trayectoria política comenzó en 2011, cuando accedió a la Asamblea de Melilla como diputada autonómica. Durante esa etapa también ocupó una viceconsejería entre 2011 y 2015 y presidió la sociedad pública Proyecto Melilla (PROMESA). Posteriormente, asumió la Consejería de Economía y Empleo entre 2015 y 2016.

En 2015 fue elegida senadora, responsabilidad que desempeñó hasta julio de 2023, cuando obtuvo por primera vez un escaño en el Congreso de los Diputados. Antes de iniciar su recorrido institucional, había presidido Nuevas Generaciones del Partido Popular en Melilla.

Con su nueva designación, Acedo volverá a ser la principal apuesta de los populares melillenses para mantener su representación en la Cámara Baja en las próximas elecciones generales.