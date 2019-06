El único diputado de Cs, nuevo presidente de Melilla en una sesión bronca con el PP al grito de "traidor"

Publicado 15/06/2019 13:29:42 CET

El único diputado de Ciudadanos (Cs) en Melilla, Eduardo de Castro González, se ha convertido en el nuevo presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en sustitución de Juan José Imbroda Ortiz del Partido Popular (PP), que llevaba en el cargo desde julio de 2000, después de lograr los votos de 13 diputados (CPM 8, PSOE 4 y Cs 1) frente a los 12 obtenidos por Imbroda (10 PP y 2 Vox).

En el transcurso del pleno de la sesión de investidura de la Asamblea de Melilla, el parlamentario del partido de Albert Rivera ha dado la sorpresa porque si bien este pasado jueves había anunciado que iba a abstenerse después de no llegar a un acuerdo con el PP, al no aceptar sus condiciones de que Imbroda renunciara a su acta de diputado por "regeneración" y no integrar a Vox en un fututo gobierno, finalmente Eduardo de Castro ha presentado candidatura a la Presidencia.

En una sesión bronca, en la que se han oído gritos de "traidor" entre las personas que llenaron el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea, cuando se recontaban los votos de socialistas y cepemistas hacia Eduardo Castro y también cuando se dio a conocer el resultado de las votaciones, el diputado naranja finalmente ha logrado reunir 13 votos sobre 25 y convertirse en el nuevo presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla a pesar de pertenecer a la fuerza menos votada de las cinco que obtuvieron representación en la Ciudad Autónoma.

ENCONTRONAZO CON IMBRODA

Eduardo de Castro y Juan José Imbroda tuvieron además un encontronazo cuando se cruzaron después de que se conociera el resultado de la votación y nada más divulgarse la decisión de la Asamblea, o cuando se oían los votos a De Castro, en los que se oía a Imbroda decir "vaya personaje".

Asimismo, los diez diputados del PP y los dos de Vox abandonaron el salón de plenos después de que el vicepresidente de la mesa por edad, el socialista Mohamed Mohand, invitara a que se fueran a aquellos que gritaban "traidor" a Eduardo de Castro. Tras tomar la palabra, Mohand ha manifestado que "esta Asamblea se ha constituido democráticamente y al que no le guste que se marche", lo que ha originado las protestas de los populares al entender que esa no era su función como miembro de la mesa de edad.

Eduardo de Castro, natural de Melilla de 62 años, casado y con dos hijos, se convirtió hace cuatro años en coordinador de Cs y resultó elegido diputado autonómico en las elecciones de 2015, donde obtuvo dos escaños, y logró la reelección en 2019 aunque bajando la representación de dos a un diputado.

El nuevo presidente melillense es funcionario de carrera de la Administración General del Estado desde 1982 y fue desde 2003 a 2008 Director del Centro Educativo de Menores Infractores de la Ciudad Autónoma de Melilla hasta que fue cesado por el Gobierno de Juan José Imbroda. Eduardo de Castro es además diplomado universitario en Relaciones Laborales por la Universidad de Granada y tiene estudios de Derecho.