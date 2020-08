Vivas pide "medidas contundentes" para que Ceuta no se convierta en "un macrocentro de acogida de inmigrantes"

CEUTA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha reclamado este lunes a la Unión Europea y al Ejecutivo central de Pedro Sánchez "medidas contundentes" y "apoyo decidido y enérgico" para evitar que la ciudad autónoma "se vea abocada a ser un macrocentro de acogida de inmigrantes". "Hay que hacer todo lo posible con medios, atención a la frontera, infraestructuras, innovaciones tecnológicas y modificaciones normativas del alcance que sea para que aquí entre quien decida España", ha reivindicado.

En rueda de prensa tras participar el pasado viernes en la XXI Conferencia de Presidentes, el líder del Gobierno regional ha remarcado que "en Ceuta puede haber muchas asignaturas pendientes pese a los avances conseguidos, pero si hubiera que destacar una sería que la UE no haya tratado adecuadamente a nuestra frontera como lo que es, la única junto a la de Melilla de Europa en África, con todas las consecuencias que ello tiene".

"No podemos hacerlo sin la UE, pero hay que conseguir que la frontera esté en el Tarajal y no en el Puerto y que a Ceuta solo accedan los marroquíes que decida España y para un fin determinado, no sin saber para qué: a trabajar, a hacer turismo, a visitar a la familia, no a dar el salto a la Península", ha distinguido.

Vivas ha señalado tres "prioridades" para la ciudad en su "encrucijada" actual. Una, "caminar hacia un modelo económico que no dependa de decisiones que se tomen en Marruecos. La segunda, "potenciar la presencia del Estado en la ciudad, sobre todo en los pilares de Defensa, Seguridad, Justicia, Educación y Sanidad, porque mejoraría la calidad de esos servicios fundamentales, generaría renta y riqueza y transmitiría confianza".

Finalmente ve imprescindible "resolver el problema de la inmigración, sobre todo en el ámbito más crudo y sensible que padecemos, el de los menores extranjeros no acompañados (MENA), porque Ceuta y Melilla, que suponemos el 0,03% de la población nacional, acogemos ahora al 15% de todos los que hay en España".

El político ceutí volvió a pedir en La Rioja a Pedro Sánchez que el Estado "se haga cargo" de los inmigrantes marroquíes atrapados en la ciudad tras el cierre de la frontera, problemática "que se agudiza con la llegada de nuevas personas por la vía marítima", y ha reclamado "unidad" al resto de partidos y agentes económicos y sociales de Ceuta.

"Es bueno que haya posiciones políticas diferentes en las cuestiones que no tienen rango de supervivencia de la ciudad, pero hace falta unidad si hablamos de la frontera, de los ámbitos en los que el Estado debería tener mayor presencia, de qué proyectos deben ser locomotora para la reconversión económica, de cómo resolver la problemática de los MENA...", ha diferenciado.

EL FONDO DE LA UE, "UNA INNEGABLE OPORTUNIDAD"

Vivas ha valorado como "una innegable oportunidad" los 140.000 millones que España recibirá de la UE durante los próximos siete años y se ha comprometido a intentar tener "antes del 30 de septiembre" los proyectos "de calidad" con los que la ciudad intentará obtener financiación europea hacia iniciativas ligadas a "la economía digital" y "la transición ecológica".

Entre las propuestas que perfilará la Administración podría contarse "la implantación en nuestra ciudad de un Centro Tecnológico; la valorización de los recursos que generamos creando inversión, renta y empleo; o la mejora de la eficiencia energética incluyendo la rehabilitación o construcción de viviendas con ese criterio".

"La idea es tener una batería de proyectos cuanto antes que cumplan con los requisitos y tengan interés estratégico, que puedan recabar la colaboración público-privada para multiplicar los recursos a movilizar y que sean capaces de incorporar los incentivos económicos y fiscales característicos de nuestra ciudad", ha adelantado.