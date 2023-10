Aitana rompe su silencio y habla alto y claro de las críticas por sus sensuales coreografías

MADRID, 18 Oct. (CHANCE) -

En el ojo del huracán por la polémica que se ha creado en torno a las sensuales coreografías con las que ha sorprendido en sus últimos conciertos, y acusada de hipersexualizar a su público más joven por sus atrevidos bailes, Aitana Ocaña ha roto su silencio en la cena de nominados de Los40 Music Awards 2023.

Una gala que se celebrará el próximo 3 de noviembre en el Wizink Center y en el que la cantante de 'Vas a quedarte' parte como gran favorita con seis nominaciones -entre ellas la de Mejor Artista, Mejor Álbum o Mejor Canción-, confirmando que a pesar de las críticas que ha sufrido en el arranque de su nueva gira, 'Alpha', por España, está en su mejor momento.

"La verdad es que estoy muy bien" ha asegurado, reconociendo que está "sorprendida con todo lo que ha pasado" y la polémica que han desatado sus sensuales bailes: "Es una polémica que yo creo que no tendría que haber ni existido" ha sentenciado.

Sin embargo, reconoce que la "reacción social" que ha habido en torno a sus coreografías "es interesante porque demuestra un poco como está ahora mismo la sociedad actual". "Esto me da miedo, pero también me gusta que ha salido mucha gente a defenderme y apoyarme" confiesa, agradecida porque han sido tantísimas las personas que han salido en su defensa que "ni tan siquiera he tenido que salir a decir nada".

"Al final mis fans han llenado los conciertos y escuchan mi música y me siguen. Yo estoy creciendo, y a los padres y a las madres no les puedo decir nada, no puedo decir a nadie como educar a un hijo. Yo no soy madre, que voy a decir al respecto" ha zanjado, dejando claro que no piensa cambiar su forma de actuar.

Además, y aunque sigue sin querer hablar de su relación con Sebastián Yatra -el próximo diciembre celebrarán su primer aniversario de amor- sí ha desmentido con una gran sonrisa los rumores de boda que han surgido en los últimos días: "Me río directamente de lo que decís, me hace gracia". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

