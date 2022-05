La Mari de Chambao regresa a los escenarios. Te contamos todos los detalles

MADRID, 1 May. (CHANCE) -

Sí, lo sabemos, tú también estás emocionado. La Mari de Chambao regresa a los escenarios para celebrar 20 años de carrera, éxitos y cambios y lo hace por todo lo alto. Hemos podido hablar con la artista y nos ha contado qué significa para ella este regreso: "Pues significa una celebración un agradecimiento a muchos niveles, sobre todo a nivel personal. Está todo, lo estoy preparando, todo para el público. Agradecer a todas estas personas que durante 20 años han querido canciones de Chambao o de la Mari, que lo mismo, ya añado y aclaro".

La Mari se deshace de halagos al recordar a Pau Dónes: "Si me cuesta, hablar en pasado y aparte, por otro lado, me parece que debemos de como una asignatura que debemos de transitar todo en nuestra vida. Para mí Pau Donés es una persona que te ayudaba a ser mejor persona, tú sabes, tú cuando tienes a alguien que canta muy bien tú cantas mejor. Pues teniendo a Pau Donés en tu vida, en tu día a día, tú eras mejor persona, cuidaba mucho, cuidaba mucho a la persona".

También destaca su admiración por Sara Carbonero: "Yo amo a Sara es más bonita por fuera, vamos que voy a decirlo por fuera, pero es una tía fantástica, una maravilla de persona. Me gusta mucho su cabeza, como piensa, el cerebro de los cerebro, la mente, lo que hay dentro de ella es muy, muy valioso. Me parece de un temple y de una elegancia como resuelve un montón de temas que le rodean, que es chapó por ella".

La cantante no conoce a Nacho, el supuesto novia de Sara, en cambio si que conoce a Kiki Morente a quien asegura que le tiene mucho aprecio: "Si a Kiki lo conozco hace ya bastante tiempo y a su familia yo la amo. Sí, estamos todo el rato por Instagram y por otro lado te amo, no yo más a ti, no tú más a mí. A Kiki, a Estrella, a Sole, a Aurora, a los tíos a las primas, al Negri, son todos una maravilla. Es ese pedazo de tío de Carbonell, al Pepe, al Montoyita, al Monty, a todos. Así que los quiero a todos".

La Mari de Chambao asegura que la música es la que le ha ayudado a salir adelante incluso cuando estuvo enferma de cáncer: "Pero claro, cada persona es un mundo entonces respetable, súper respetable y que otras personas la vivan de otra manera. A mí lo que me ayudó un montón la música. Creo que la música ayuda a todo a todo, a quitarle peso a lo que te está ocurriendo. Le pregunté a mi oncólogo si me iba a morir y me dijo de esto no? Entonces partiendo de ahí ya me leo Alba Gracia no quería todo el rato la enferma ¿que hice? Me esperé a la primera quimio para ver cómo iba yo mi cuerpo como tal".

Con toda la fortaleza que siempre la ha caracterizado le comentó a su oncólogo que quería subirse a los escenarios: "No te vas a la defensa, no te pones mala, entonces le dije me quiero ir de gira y quiero estar con la música, no en el sofá, esperando la siguiente quimio porque así se me va hace más cuesta arriba y me dijo, pues perfecto, te vas con una persona que al final fue un familiar mío, te vas con una persona que esté contigo y te tal y fue el recreo, fue como la cremita hidratante que te echa y te hace ay que bien fue nutritivo, y fue maravilloso y sigue siendo cualquier cosa que te pueda ocurrir en tu día a día, no hace parte de un concierto en donde te pille, lo silba, lo canta. Es verdad lo que dice Manolo García de que canta, que con cantando tu mal se espanta o algo así".

