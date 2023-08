Rocío Saiz, contundente con la polémica actuación de Amaral: "Absolutamente sublime, una obra de arte”

MADRID, 15 Ago. (CHANCE) -

En el festival de música Sonorama, la cantante de Amaral sorprendió con un discurso reivindicativo, seguido por un gesto al descubrir su pecho y cantar su canción "Revolución". Entre sus palabras, mencionó a diversas artistas como Rocío Saiz, quien también mostró su torso en un acto similar, enfrentando la amenaza de suspender el espectáculo debido a la seguridad del evento.

Esta vez, el equipo de Europa Press ha podido hablar con Rocío, quien ha sido contundente con la polémica actuación de Amaral en Sonorama: "Absolutamente sublime, una obra de arte, y además si te fijas como va todo junto con la música, la banda, las luces, ese momento del megáfono. Yo he visto tantas veces este video que todas las reproducciones que tiene en YouTube soy yo cuando se me eriza el pelo viendo estas imágenes. Me parece una obra de arte. Lo que hago yo es un calcetín sucio y lo que ha hecho Eva Amaral es de verdad oro".

La cantante se muestra sorprendida con el apoyo que ha recibido de Eva Amaral: "Eva es como una Diosa del Olimpo, no sé cómo explicarte, para mí que estoy en la parte de debajo de la pirámide que alguien así se haya comprometido de esta manera que sabes que exponer el cuerpo significa privilegios que muchas veces te hacen perder, censura que te tienes que comer, amenazas, insultos. Eva estará viendo lo que significa poner el cuerpo".

Por otra parte, Rocío se ha mostrado muy clara dando su opinión sobre Bertín Osborne: "Bertín Osborne saliendo en chándal diciendo que la gente habla del vino no te violenta, ese señor sí que está ganando de la paguita, a ese señor sí que le pagan ayuntamientos por tocar, tanto que dicen que a los rojos y de izquierdas nos pagan los ayuntamientos, pues no, nos pagan los Festivales que son privados, que les cuesta mucho salir adelante, que hay muchos que se quedan por el medio y la mayoría de conciertos de esta gente que critica son los que se pagan con dinero de todos, con dinero público".

También ha explicado el mensaje que quiere transmitir en sus conciertos al quitarse la camiseta: "Yo me la quito en todos los conciertos desde hace doce años con la canción 'Como yo te amo'. Quien se quede con que el gesto es quitarse la camiseta no entiende nada, lo que estamos diciendo es que estamos hartas y cansadas de que nos cosifiquen, de que nos violen, de que nos violenten, de que nos prostituyan, de que nos censuren, de que nos callen. Ha llegado un momento en el que queremos los mismos derechos y libertades pero ya no solo como mujeres, sino como colectivo, como margen, como nuestras compañeras trans".