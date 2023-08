Shakira sube la temperatura con una nueva coreografía de 'Copa vacía' al más puro estilo 'Hips don't lie'

MADRID, 21 Ago. (CHANCE) -

Lo ha vuelto a hacer. Una semana después de hacerse viral tras compartir en redes sociales un vídeo con la coreografía de su última canción, 'Copa vacía' -que se puede bailar sola o acompañada, como ha dejado claro a ritmo de movimientos sensuales a dúo con una amiga- Shakira ha vuelto a desatar la locura con un nuevo baile de su single con Manuel Turizo, que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de este verano.

Si en la primera versión de su baile -que cuenta con más de 2.200.000 likes en Instagram en apenas siete días- la colombiana ha arrasado a base de movimientos sexys y rotundos creados específicamente para bailar al ritmo de 'Siempre tan ocupado con tanto negocio, te vendría bien mi amor poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame toda tu atención...', ahora la ex de Gerard Piqué se ha 'reversionado' a sí misma recuperando los sensuales pasos que la hicieron mundialmente famosa con 'Hips don't lie' o 'Waka waka'.

Shakira, con vaqueros, un top rojo con forma de hoja que deja entrever sus espectacular figura, y su larga melena suelta y ondulada, rememora sus míticos movimientos de cadera -que tantos han intentado imitar sin éxito- al ritmo de 'Copa vacía' en un nuevo vídeo en redes sociales que, en solo 5 horas, acumula ya 700.000 likes y va camino de convertirse en una nueva coreografía viral de la cantante que, es innegable, está impararable.

Pero no es el único motivo por el que la colombiana se ha convertido en noticia, ya que en los últimos días ha cobrado fuerza un rumor sobre su misteriosa relación con Lewis Hamilton. Tras sus 'citas' en Miami, Londres, Barcelona, Ibiza o Los Ángeles, la revista 'People' asegura que su especial amistad estaría en stand by en estos momentos porque el piloto de Fórmula 1 quiere tener un hijo; algo a lo que Shakira -que tiene dos hijos, Milan y Sasha, de 10 y 8 años, con Piqué- no estaría dispuesta. Por eso, y aunque según la publicación "hay algo muy bonito" entre ellos, parece que los diferentes momentos vitales que están atravesando podría ser un obstáculo insalvable para que su relación se consolide.