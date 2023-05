Tom Hanks y Rita Wilson lo dan todo en el concierto de Bruce Springsteen en Barcelona

MADRID, 1 May. (CHANCE) -

El famoso músico Bruce Springsteen sigue recorriendo Europa con su gira, y este fin de semana actuó dos noches en Barcelona, ante un multitudinario público en el Estadi Olímpic. Entre los asistentes destacó la presencia del conocido actor Tom Hanks, quien acudió al concierto junto a su esposa, la también actriz Rita Wilson.

Aunque no se subió al escenario a tocar la pandereta como hizo Michelle Obama en otro concierto del artista, Tom Hanks dejó claro que es un gran admirador de la música de Springsteen.

El intérprete de ‘Forrest Gump’ cantó y bailó como uno más del público, aunque los asistentes no tardaron en compartir imágenes de la pareja en redes sociales resaltando su amabilidad. Un vídeo grabado por sus fans circula en internet, donde hemos podido ver el gran entusiasmo del actor al cantar una de sus canciones favoritas.

Tom is a real fan, sang every line of every song with passion and was extremely kind to everyone around.#SpringsteenBarcelona2023 #TomHanks pic.twitter.com/PVOz8jcHw7