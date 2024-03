Aitana y Sebastián Yatra, pillados de vacaciones en Islandia. ¿Reconciliación a la vista?

MADRID, 6 Mar. (CHANCE) -

A finales de noviembre Sebastián Yatra sorprendía al anunciar su ruptura con Aitana Ocaña tras un año de intensa relación (que por otra parte ninguno de los dos llegaron a confirmar). Cuando pensábamos que la pareja atravesaba por su mejor momento, el colombiano revelaba que su historia de amor había llegado a su fin: "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino”, confesaba sin entrar en detalles.

Y hace dos semanas el cantante de 'Tacones rojos' volvía a sincerarse sobre sus sentimientos en el podcast de Vicky Martín Berrocal, reconociendo que solo ha estado enamorado dos veces, de Tini Stoessel -con la que rompió después de pandemia- y de Aitana; y revelando que no se ve capaz de ser fiel durante mucho más de un año. "Ese ha sido mi tope, pero me pasa que digo, si tuviese una relación de más tiempo me darían ganas de ser infiel aunque esté enamorado" aseguraba, dejando claro que aunque siempre ha sido fiel no descartaría la posibilidad de tener en el futuro una relación abierta.

Pues bien, no sabemos qué hay en estos momentos entre Aitana y Yatra, pero los artistas han sido pillados de vacaciones en Islandia tres meses después de su sonada ruptura, lo que ha desatado todos los rumores de reconciliación.

Ha sido el tiktoker Abel Planelles el que ha publicado en sus redes sociales unas imágenes de la ¿ex? pareja juntos durante una escapada al país nórdico para ver las auroras boreales. Un destino que ya eligieron el pasado mes de junio para celebrar el 24 cumpleaños de la cantante de 'Las babys' y al que habrían regresado quién sabe si como amigos o como algo más, dando así una inesperada segunda oportunidad a su historia de amor.

Aunque Aitana ha jugado al despiste publicando varias imágenes en Disney París -tras haber arrasado durante la Semana de la Moda parisina- todo apunta a que se encontraría disfrutando del frío, de los volcanes, los géiseres y de Sebastián en uno de sus lugares favoritos del mundo como ha confesado, Islandia.

Y para los escépticos que piensan que las imágenes de ambos juntos de nuevo serían antiguas, parece que su teoría se desmontaría porque la triunfita luce el nuevo corte de pelo desfilado que estrenó en la ciudad de la Torre Eiffel hace tan solo unos días.

No sería el primer 'encuentro' de la expareja tras su ruptura hace tres meses, ya que al parecer el pasado 14 de febrero habrían celebrado San Valentín en un exclusivo restaurante de Madrid. ¿Reconciliación a la vista? Mientras los rumores no dejan de aumentar, Aitana y Yatra guardan silencio, dejando en el aire si han decidido darse una segunda oportunidad o si, por el contrario, se han ido de vacaciones a Islandia como amigos.