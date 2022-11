Alejandra Rubio, alucinada por la reacción de Belén Rodríguez con su tía Carmen: "Me parece de tener 15 años"

MADRID, 12 Nov. (CHANCE) -

La polémica generada por el préstamo que Belén Rodríguez hizo a Kiko Hernández en el pasado ha salpicado de lleno a las Campos desde que Carmen Borrego dijese públicamente que tenía 'miedo' a la reacción que pudiera tener su amiga. Una expresión que le está pasando factura ya que en ningún momento quiso decir que temiese a la colaboradora, simplemente que al conocer tan bien, sabe que es una mujer de impulsos.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Alejandra Rubio y ésta ha querido defender públicamente a su tía tras ser bloqueada por Belén: "mi tía es buena amiga, por supuesto, no sé qué ha pasado entre las dos, pero bueno" y subraya "me parece una tontería, lo de bloquear me parece de cuando teníamos 15 años".

En cuando a Edmundo Arrocet y sus últimas declaraciones en las que aseguraba que a lo mejor llamaría a María Teresa Campos para felicitarle las Navidades, la joven se muestra muy sincera: "me parece una tontería, no entiendo qué pretende ahora, pero por nuestra parte ni bueno ni malo, vamos a dejarnos de líos que ya tenemos bastante".

Sobre su abuela, que se va a convertir en bisabuela dentro de unos meses, comenta que está "súper" feliz. Y en lo referente a la esposa de su primo José Manuel, Paola, se limita a decir que "ya se verá con el tiempo", aludiendo a las críticas que vertió la estilista sobre su suegra y el resto de la familia.

