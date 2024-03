Alessandro Lequio, agradecido por las palabras de Celia García Obregón: "Son una familia maravillosa..."

MADRID, 20 Mar. (CHANCE) -

Día especial en casa de Ana Obregón por el primer cumpleaños de la pequeña Ana Sandra Lequio. La actriz ha organizado una fiesta por todo lo alto para que sus amigos más cercanos y todos los familiares estén a su lado en una fecha tan señalada... pero, ¿y Alessandro Lequio?

Esta mañana hablábamos con la hermana de la presentadora, Celia García Obregón y esta nos explicaba que "está invitado", pero que "no sabemos si vendrá. Hombre, están invitados toda la familia. Si él puede, por sus compromisos pues vendrá y si no puede, pues no vendrá. La verá otro día, seguramente".

Después de esto, el colaborador se ha dejado ver colaborando en 'Vamos a ver +' junto a sus compañeros y allí ha asegurado que no quería dar ningún tipo de explicación ni detalle al respecto y con ese silencio que le ha caracterizado durante estos meses, ha esquivado las preguntas.

Sin embargo, cuando ha salido de las instalaciones de Mediaset, Alessandro sí que ha querido hacer un comentario al conocer las palabras que la hermana de Ana le ha dedicado: "Son una familia extraordinaria".

A pesar de que ha decidido, al menos por el momento, no conocer a la pequeña, sí que sabemos que el colaborador de televisión tiene muy buena relación con todos los hermanos de la presentadora de televisión, quienes le han respetado en todas las determinaciones que ha tomado a lo largo de su vida.

