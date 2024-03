Ana Obregón comparte las imágenes de la fiesta de cumpleaños de Ana Sandra. ¡Todos los detalles!

MADRID, 21 Mar. (CHANCE) -

Ana Obregón ha vivido este miércoles uno de los días más emocionantes de los últimos tiempos. Su nieta -hija biológica de su hijo Aless Lequio, fallecido en mayo de 2020- cumplía su primer añito y, como no podía ser de otra manera tratándose de una fecha tan señalada, la presentadora quiso celebrarlo por todo lo alto acompañada por toda su familia.

Tal y como adelantamos, la fiesta de cumpleaños de la pequeña consistió en una merienda en su casa de La Moraleja a la que asistieron tanto los hermanos de la actriz como algunos de sus sobrinos -como explicó Celia García Obregón no todos pudieron por motivos laborales al ser a las 17.00 la celebración-, aunque no Alessandro Lequio, que por el momento continúa reticente a conocer a su nieta y ni siquiera quiso hablar del asunto en el programa en el que colabora, 'Vamos a ver'.

Una fiesta que Ana ha contado al detalle a sus seguidores, compartiendo en redes sociales el álbum privado de imágenes de un día muy especial en el que Anita fue, una vez más, la gran protagonista. La temática del cumpleaños, marcado por la sencillez y la austeridad, el universo Disney, en concreto Minnie Mouse, el personaje favorito de la niña por lo que parece.

Globos de diferentes colores y tamaños -uno de ellos enorme con el número 1 en rosa metalizado-, diferentes banderines de 'happy birthday', un gran cartel en la pared de la novia de Mickey Mouse, como el resto de la decoración, compuesta por un mantel de plástico, platos y vasos de papel de Minnie en color rosa.

Mismo tono que ha elegido la propia Ana para su vestido, un veraniego diseño largo en rosa vibrante, mientras que Ana Sandra ha lucido un precioso vestido de tul en color blanco, además de una diadema en el mismo tono. La pequeña, algo abrumada por la celebración, aparece en varias de las imágenes mordiendo uno de los vasos, mirando asombrada su tarta de cumpleaños. Un dulce de dos pisos en color azul pastel coronado por un osito y una vela de un 1, y en el que podemos ver escrito en la parte frontal "Anita feliz cumple".

Además de la tarta, sobre la mesa podemos ver un plato con croissants rellenos de jamón ibérico y otro con pastas con forma de rosquilla, además de una cesta con varios huevos de Pascua de chocolate. Un 'menú' sencillo con el que Ana ha agasajado a sus invitados, de los que ha preferido no compartir ninguna imagen dejando todo el protagonismo para ella y su nieta.

En otra de las instantáneas, la presentadora y la cumpleañera posan sentadas en el sofá ante la imagen de gran tamaño de Aless y su perro que preside el salón, también decorado con banderines de color rosa de 'Happy birthday' y globos en diferentes tonos, algunos de Minnie.

Un día inolvidable en el que Ana ha dedicado un precioso mensaje a su nieta: "No puedo más que darte las gracias por llenar de luz mi corazón sumido en la más profunda oscuridad y mutilado por un inmenso dolor. Gracias por tu sonrisa, tus balbuceos, tus gateos y tus primeros pasos. Gracias por mirarme con el mismo amor que me miraba tu papá. Jamás nadie me había mirado de esa forma", confiesa. "Algún día te contaré cómo era tu Papá, noble, generoso, valiente, solidario, divertido, cariñoso, con una enloquecida ternura que provocaba amor en todos los que tuvimos la suerte de quererle. Y tú serás igual", ha añadido, con Aless muy presente en el primer cumpleaños de la pequeña.