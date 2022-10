Anabel Pantoja, la visita más especial a Kiko Rivera mientras sigue ingresado en el hospital

MADRID, 23 Oct. (CHANCE) -

Después de haber sufrido un ictus que le pudo costar la vida, Kiko Rivera ya descansa en planta en el hospital y recibe la visita de familiares y amigos. Aunque en un principio tan solo su mujer, Irene Rosales, podía entrar a ver al dj debido a que se encontraba ingresado en cuidados intensivos, Kiko ya ha podido ver a sus seres queridos.

Una de las primeras visitas que más llamó la atención fue la de su hermana Isa Pantoja, quien a pesar de no mantener relación con su hermano dejó a un lado los enfrentamientos para acudir al hospital y ver como se encontraba. La hija de Isabel Pantoja no pudo entrar a la habitación, por lo que no sabemos si en un principio ya habrían mantenido la conversación que tenían pendiente.

Otra de las personas más esperadas es su madre, quien ha confirmado que ya se encuentra en Sevilla pero por el contrario no se ha dejado ver en el hospital. A diferencia de Anabel Pantoja, y es que la prima de Kiko, a pesar de las diferencias que hayan podido tener, siempre ha presumido de la buena relación que mantienen y así lo ha demostrado.

Es por ello que Kiko Rivera no ha dudado en compartir en sus redes sociales la fotografía del encuentro. Los primos se fundían en un abrazo en el que se podía ver el rostro de la influencer con una sonrisa de alivio al comprobar de primera mano que todo se ha quedado en un susto.

"Te quiero, prima", escribía el dj junto a la fotografía, agradeciendo a Anabel que esté a su lado tanto en las buenas como en las malas. Parece que el cariño prevalece ante todas las adversidades, por lo que no extrañaría nada poder ver un encuentro entre Isabel Pantoja, Isa Pi y Kiko Rivera, dejando a un lado todas sus rivalidades.

El equipo de Europa Press Reportajes ha podido presenciar el momento en el que Anabel entra al hospital acompañada de Raquel Bollo e Irene Rosales, con quien siempre ha mantenido una relación muy buena.