Bárbara Rey reaparece tras pactar con la Fiscalía y aclara si tuvo un acercamiento con su hijo antes de 'Supervivientes'

MADRID, 7 Mar. (CHANCE) -

Bárbara Rey vive hoy un día muy especial porque recibe el premio 'Mantilla del Año de Honor', en la XVI edición de los Premios Cofrade Ciudad de Marbella, donde se ha dejado ver de lo más feliz y acompañada por su gran amigo, José Manuel Parada.

En un día como hoy, en el que hemos sabido que la actriz ha pactado con la Fiscalía de Madrid una condena de dos años de cárcel en el juicio celebrado ayer tras reconocer que cometió un delito de alzamiento de bienes en relación a varias operaciones financieras llevadas a cabo para evitar pagar 143.902,24 euros a Hacienda... Bárbara ha reaparecido pletórica.

"Estoy muy feliz porque llevo mucho tiempo viviendo en Marbella" nos confesaba la vedette, que aseguraba estar orgullosa de haber sido reconocida por esta ciudad en la que tanto ha vivido: "Estaba un poco triste porque pensaba que se habían olvidado de mí y esto me ha dado un subidón".

Le hemos preguntado por el acuerdo al que ha llegado con la Fiscalía y nos ha confesado que este proceso "implicaba a mis hijos, a mi sobrino, a mi hermana y no quería que esto siguiera adelante porque no nos parecía lógico, pero hemos tenido que aceptar la justicia".

Además, ha dejado claro que "lo he hecho para terminar ya con este tema y para evitar que a mis hijos, mi hermana y mi sobrino les hiciera daño" y ha asegurado que "no debo ni un céntimo a Hacienda".

Muchos han podido pensar que debido a esta situación, Bárbara ha tenido un acercamiento con su hijo, pero lo cierto es que no porque "todo lo he hecho a través de mi abogado, que es el que nos ha llevado a todos, o nos llevaba".

Le hemos preguntado si va a haber el estreno de 'Supervivientes 2024', edición en la que participa su hijo y nos ha comentado que esta noche se irá a cenar con todos los asistentes a los premios, pero que "le deseo toda la suerte del mundo a Jorge Javier Vázquez, a mi hijo y a todos los participantes, pero sobre todo a Jorge porque es su vuelta después de mucho tiempo y es uno de los mejores presentadores de televisión de la historia".

Además, Bárbara se ha quedado muy sorprendida al conocer que su hijo ha tenido un enfrentamiento con Carmen Borrego tras hablar de ella y ha dejado claro cuál es su postura: "A Carmen le tengo muchísimo cariño, es una gran persona, muy buena persona, muy buena profesional y muy buena madre y espero que nadie le haga daño porque no se lo merece".

Por último, le hemos preguntado por la supuesta nueva relación de Edmundo Arrocet con la que la hemos visto siendo portada de un revista y Bárbara ha contestado: "Me han dicho que era un robado, ya ves tú, que es que a él no sé qué le pasa, que le roban muchas veces reportajes y siempre con mujeres".

Sin ganas de encontrar el amor, la vedette aseguraba que "estoy muy tranquila y muy a gusto y además, a mí no me gusta ir a Londres con el frío que hace que cerrado para que me hagan un robado", haciendo referencia a las fotografías de su examigo.

Está claro que en estos momentos la madre de Sofía Cristo no piensa en volver a enamorarse: "Yo soy muy feliz con mi familia, con mis gatos, no, tú sabes, además, yo soy una persona. Yo soy muy servil con mi pareja... digo pero yo ¿qué necesidad tengo de llevar ese calentamiento de cabeza?".

